Gallery. MD apre il temporary store natalizio in centro a Milano

Rimarrà aperto dal 28 Novembre al 24 Dicembre il temporary store inaugurato oggi a Milano da MD negli spazi del centralissimo bar Ravizza, in Via Hoepli.

Rimarrà aperto dal 28 Novembre al 24 Dicembre il temporary store inaugurato oggi a Milano da MD negli spazi del centralissimo bar Ravizza, in Via Hoepli, proprio dietro Piazza del Duomo. È la prima volta che la nota catena nazionale di discount propone un'iniziativa di questi tipo, e probabilmente non sarà l'ultima, preannuncia il Cavalier Patrizio Podini, presente all'inaugurazione.

MD apre le porte a milanesi e turisti con il temporary store di Via Hoepli

Si snoda su due piani accanto ai locali del noto bar milanese, in centro a Milano: una vetrina originale per una catena discount e proprio per questo interessante: l'obiettivo è proprio quello di aprire a nuovi target, abbattere le barriere di pubblico legate alla parola "discount" e puntare tutto sul prodotto. "Ciò che facciamo, più che quello che siamo", sintetizza Emanuela Rovere, la nuova direttrice marketing di MD. "La filosofia di MD è cha da noi tutti i target di cliente possono trovare dei prodotti. Avranno diversi livelli di qualità ma con uno standard i partenza alto, che non transige su eticità, sostenibilità e bontà, ma sempre a prezzi competitivi".

I prodotti sugli scaffali dell'elegante temporary store MD sono in particolare quelli di fascia premium, con il marchio Lettere dall'Italia, poi la linea mainstream Pasticceria del centro, e la linea Buona Spesa!, che per contenuto è difficile qualificare come entry level. Più esattamente si potrebbe dire che sono i prodotti della spesa quotidiana, al prezzo più conveniente.

Le categorie di prodotto sono principalmente quelle legate al Natale, sia food che non food, con un'ampia scelta di articoli per la decorazione della casa e della tavola in occasione del Natale. Nell'alimentare, accanto ai classici dolci, anche gli spumanti e una selezione di vini. In più alcuni prodotti freschi, come le paste ripiene, i salumi e formaggi affettati freschi, o gli stagionati Dop di Lettere dall'Italia. Infine il grocery quotidiano quindi pasta secca, olio, salsa, conserve, e la frutta secca. Tutto quanto può servire a preparare il cenone natalizio.

Le tre linee esclusive di MD presenti nello store mostrano il nuovo visual e le nuove confezioni: quando possibile (ovvero: se è presente la tecnologia che consente di mantenere inalterato il valore di conservazione/preservazione del prodotto data dalla confezione) MD ha scelto di passare a soluzioni più sostenibili. Per esempio, il box in cartone (al posto della busta di plastica) per la pasta secca, la plastica 70% riciclabile per salumi e formaggi a peso, plastica 100% riciclata sempre nei formaggi freschi.

La Lombardia è la regione nella quale MD ha più negozi di qualsiasi altra azienda, ha rimarcato Podini. Entro il 2024 la catena aprirà 5 nuovi store, mentre una 30ina apriranno nel 2025.