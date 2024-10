Gallery. Migross debutta a Milano con il suo primo store

L'apertura Migross in via Meraviglia segna l'ingresso dell'insegna nel capoluogo lombardo e consolida la presenza nella regione

Il gruppo veneto scommette su Milano con un primo punto di vendita Migross aperto in via Meravigli 16, a pochi passi dal Duomo. Un'apertura più volte annunciata che oggi si concretizza e che potrebbe (si presuppone) aprire la strada a un ulteriore sviluppo nel capoluogo lombardo. Di certo, l'insegna si confronta con un territorio non ancora presidiato. Questa apertura consolida comunque la presenza dell'insegna nella regione e segue le recenti aperture a Como e Parabiago (Mi).

Il supermercato di prossimità nasce in un'area cittadina dove sono presenti molti uffici e sedi aziendali. Per questo motivo, l'offerta è indirizzata a questo target con numerose soluzioni pronte, disposte in vasche refrigerate take away, e nel reparto a libero servizio di macelleria, allestito sul perimetro. Sono, inoltre, presenti i banchi a libero servizio di panetteria e ortofrutta così come il banco dedicato al sushi che si può ordinare attraverso l'apposito servizio di prenotazione. Lo store dispone di postazioni dove fare una sosta, ricaricare il cellulare e sorseggiare un caffè. Si tratta di un'area ristoro self-service in cui concedersi una pausa dal lavoro. A completamento di questo servizio, ad ingresso dello store, lungo il corridoio che conduce all'interno del punto di vendita, è stato allestito un banco dove sono disponibili alcune cialde per preparare un caffè, dotato di forni a microonde dove poter riscaldare i piatti da gustare in negozio o da portare via, se si preferisce. L'assortimento è in generale indirizzato anche ai turisti che numerosi transitano in questa zona della città.

I servizi

Tra i servizi offerti: sistemi di pagamento elettronici, servizio di ritiro ticket, per la gestione efficiente di buoni spesa e voucher.