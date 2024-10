Migross razionalizza la supply chain a partire dai punti di vendita

Ottenere una visione integrata della supply chain per ridurre gli sprechi e massimizzare i profitti: la razionalizzazione dei punti di vendita Migross

Ottenere una visione integrata della supply chain per ridurre gli sprechi e massimizzare i profitti: con questa finalità Migross ha adottato le soluzioni Relex Solutions per le attività di previsione e riordino dei punti di vendita, con l'intento di estenderle anche ai 4 centri di distribuzione dell'azienda. Il system integrator è Athena Retail, partner di Relex specializzato in processi e soluzioni di category management.

Migross razionalizza la supply chain dei negozi

La rete Migross è composta da oltre 400 punti di vendita tra diretti e affiliati, in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che accedono a un'offerta complessiva di 7.500 referenze. La priorità della riduzione degli sprechi risponde a due esigenze altrettanto importanti: garantire la sostenibilità economica delle imprese, minimizzando i livelli di scorte in eccesso, e curare la sostenibilità ambientale e sociale, consumando ciò che occorre e nulla di più.

Per farlo occorreva un sistema di previsione e riordino integrata per la propria supply chain, che potrà ulteriormente trarre vantaggio dall'estensione della soluzione ai 4 Cedi Migross. In questa fase successiva di massima integrazione le operazioni del punto di vendita saranno perfettamente allineate nella supply chain, e di conseguenza l'organizzazione potrà essere ancora più precisa.

Prima e dopo

Prima di adottare la soluzione Relex, Migross utilizzava una soluzione di pianificazione degli spazi stand alone, con il limite di chiudere i dati in compartimenti stagni e rendere complessa la collaborazione con le altre squadre Migross impegnate nella gestione dei negozi. Da qui l'impegno verso la razionalizzazione mirata ad avere una visione completa di tutte le operazioni, per migliorare l'accuratezza e rispondere anche alle esigenze e agli assortimenti localizzati.

La nuova soluzione i basa sui dati per inquadrare meglio le prestazioni delle singole categorie merceologiche in un quadro più ampio, e così attribuire a ciascun prodotto in negozio lo spazio a scaffale più produttivo, in base alle necessità dei clienti. L'analisi avanzata della planimetria permette inoltre di ridurre sprechi e deterioramenti, massimizzando le vendite.

"In un mercato competitivo come quello del retail, capire e rispondere ai modelli di consumo in continua evoluzione è fondamentale", ha dichiarato Paolo Malucelli, Ceo & sales director di Athena Retail.

Con RELEX, siamo sicuri di avere un sistema che ci fornirà una roadmap chiara per ottimizzare i layout dei nostri negozi e sostenere i nostri obiettivi di crescita", ha dichiarato Alessandro Vesentini, direttore acquisti e commerciale di Migross.