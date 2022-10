Gallery. Nel nuovo negozio laEsse aperto da Esselunga a Roma

Situato in via Tomacelli, segna il raddoppio nella capitale del format che risponde a una spesa quotidiana e istantanea. Il bar è su due livelli e con terrazza

Esselunga arriva a quota 9 negozi laEsse in Italia con un raddoppio nel cuore della capitale. Aperto infatti a Roma, in via Tomacelli 21, un nuovo punto di vendita con format di vicinato, nato per soddisfare le esigenze di una spesa quotidiana e di un consumo istantaneo. Il negozio presenta anche un bar su due livelli: al piano terra si trova la caffetteria e al primo piano una scenografica terrazza, per una capienza totale di 100 posti a sedere, tra interno ed esterno, nonché una proposta pensata per aperitivi, pause caffè e pranzi completi.

Assortimento e servizi

Presente l'assortimento di frutta, verdura, pane fresco, carne, pesce e più di 2000 prodotti grocery: una selezione dell'offerta Esselunga con consueta attenzione alla convenienza. La gastronomia si conferma come "fiore all'occhiello" dell'insegna ed è resa visibile già dalla strada grazie a un’ampia vetrina, con una proposta di formaggi e salumi affettati al banco e piatti pronti, dalla tradizione italiana a proposte locali. Nel negozio è presente un’enoteca con una selezione di oltre 180 etichette e una particolare attenzione per i vini del territorio. L’offerta, grazie al servizio di prenotazione, si estende fino a circa 1000 etichette e un sommelier presente in negozio aiuta i clienti nella scelta. A rendere l’esperienza di acquisto più rapida e agevole apposite casse veloci e il “Presto Spesa”, disponibile anche su app per essere usato dallo smartphone. Completa il servizio l’opportunità di fare la spesa sul posto e scegliere l’opzione di consegna a domicilio. Per i nuovi clienti prevista anche la possibilità di aderire al programma di fidelizzazione “Fìdaty” facendo la card digitale tramite un QR code. Il negozio è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle 21.00.