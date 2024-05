Nuovo punto di vendita Pam Panorama a Oriago (Ve) dotato di impianti fotovoltaici, freddo alimentare ecologico e parcheggi drenanti

Nuovo punto di vendita per Pam Panorama che inaugura uno store ad Oriago (Ve), in via Venezia 216, non lontano dalla sede centrale di Spinea (Ve). Il supermercato, realizzato dopo un intervento di riqualificazione urbana a zero consumo di suolo, autorizzato dalla Sovrintendenza beni Paesaggisti della Regione Veneto, ha un forte orientamento alla sostenibilità ambientale.

"Per questa apertura, ci siamo dati come priorità quella di essere una presenza di qualità, e di inserirci rispettandone le esigenze, tutelando l’ambiente e crescendo in sintonia con le comunità locali per offrire un supermercato innovativo, conveniente e sostenibile“ dichiara Andrea Zoratti, direttore generale di Pam Panorama.

Le caratteristiche dello store

Il supermercato si estende su un'area di 1.350 mq

Impiega 38 addetti

Orari di apertura: lun-sab 8-21; domenica 8-20.30

Nel parcheggio sono disponibili 107 posti auto oltre a quelli riservati alle mamme e alcuni dedicati alla ricarica dei veicoli elettrici.

Dispone di un impianto fotovoltaico da 60kW; impianti a pompe di calore elettriche

senza emissioni e utilizzo di gas metano e fossili; illuminazione a led; freddo alimentare ecologico senza utilizzo di gas inquinanti; parcheggi green drenanti con un sistema di recupero delle acque piovane con vasche di accumulo; attività che permetteranno in chiave ESG (Environmental, Social and Governance) di avere un impatto estremamente minimo di carbon footprint, misura che esprime il totale delle emissioni di gas ad effetto serra associate ad una attività.

Offerta e servizi

Il comparto dei freschissimi rappresenta, come da consuetudine, un'area strategica dell'offerta con ortofrutta ad ingresso dove è presente anche uno spazio dedicato ai fiori, macelleria, pescheria panetteria, salumeria. Importante la comunicazione al consumatore che tende a evidenziare la provenienza dei prodotti.

Attivi il servizio spesa self oltre ai moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay, Bancomat Pay, Postepay, Google Pay e l’utilizzo delle principali tipologie di buoni pasto.