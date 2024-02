Gallery. Pam City a Pordenone: focus sulla convenienza

Pam sta sviluppando il format Pam City, pensato per i centri urbani, con banchi freschi e un'ampia scelta di prodotti a prezzi da discount

Punti di vendita di medie dimensioni, pensati per una spesa quotidiana, situati nel cuore dei centri urbani e con un focus deciso sulla convenienza. Questa la formula di Pam City, il format su cui Pam sta puntando l'attenzione e che intende sviluppare ulteriormente con cinque nuove aperture nel corso del 2024. Il gruppo ha appena rinnovato il punto di vendita Pam di Pordenone cambiando insegna in Pam City, terzo store diretto sul territorio italiano a cui si aggiungono due affiliati.

"Continuare ad offrire qualità e sicurezza a prezzi convenienti è il nostro impegno quotidiano, rinnovato oggi con l’ammodernamento dei servizi e dell’offerta -afferma Riccardo Martinelli, direttore divisione prossimità e acquisti Pam Panorama-. Per noi di Pam essere presenti nel territorio con assortimenti in grado di soddisfare le esigenze della nostra clientela con e una convenienza quotidiana è un impegno davvero importante”.

Questo format va ad aggiungersi all'offerta di Pam che opera con le insegne Pam e Pam Local. Rispetto al format Local, che solitamente si sviluppa su superfici di circa 250 mq, la formula City prevede metrature più ampie di circa 500-600 mq. Uguali le location: entrambi sono pensati per i centri urbani. Negli store City, rispetto ai Local, c'è la presenza del forno e del laboratorio di gastronomia con polli allo spiedo, piatti pronti caldi e formaggi tagliati.

Il punto di vendita

Lo store appena rinnovato si trova in Corso Garibaldi 30, a Pordenone, nel cuore della città in una delle vie più frequentate del centro storico e contornato dalle principali attività commerciali. Si sviluppa su un'area di 600 mq e dispone di una cassa servita e cinque automatiche, disponibili per i moderni sistemi di pagamento come Satispay ed Apple Pay. Presente, inoltre, la possibilità di utilizzare buoni pasto.

Come da formula di questo concept store, nel punto di vendita è stato inserito il reparto pane con un'offerta quotidiana di pizze, focacce e pani. Nuova anche la gastronomia con un

assortimento di piatti tipici della cucina friulana. Presente, inoltre, il pollo allo spiedo e altri piatti caldi. Disponibili le soluzioni Food To Go, per pasti veloci, ma anche confezioni monoporzione e piatti pronti.

La convenienza

Il focus sulla convenienza si concretizza con la proposta di prodotti Spendimeno: 1.000 e più item agli stessi prezzi del discount, offerte riservate ai titolari di Carta Per Te e

una linea convenienza con frutta e verdura a prezzi bassi tutti i giorni. Inoltre, dal 15 febbraio al 18 febbraio sarà possibile usufruire del 20% di sconto su tutta la spesa e saranno distribuiti 20 euro di buoni sconto da spendere nelle settimane successive all’apertura.