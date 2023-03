Gallery. Pam Panorama si consolida a Bologna

Ventesimo supermercato Pam Panorama a Bologna dove l'insegna si consolida con uno store in via di Corticella 101. In città tante le iniziative solidali

L'insegna continua a investire sul territorio emiliano con un'apertura a Bologna, in via di Corticella 101. “Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova apertura in una città importante come Bologna dove siamo presenti con 20 punti di vendita -dichiara Andrea Zoratti, direttore generale di Pam Panorama-. La nuova apertura è stata l’occasione per finalizzare nuove attività di vicinanza nel territorio che andremo a presidiare. Per noi di Pam Panorama comunità e vicinanza sono infatti le parole che ci accompagnano in questi anni davvero complessi; essere presenti nel territorio a noi prossimo, contribuire a costruire comunità fondate sul sostegno reciproco è il nostro impegno più importante”.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si sviluppa su un'area di 1.500 mq

Impiega 35 addetti

Rimane aperto dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20

Dispone di un parcheggio con 111 posti auto

L’edificio è stato realizzato in eccellenza energetica classe A4 ed è dotato di impianto fotovoltaico da 90kW; illuminazione 100% led

Attive cinque casse

Tra i servizi: spesa self e a domicilio.

“I clienti avranno a disposizione un assortimento ricco e completo per soddisfare le tutte le esigenze di spesa e prezzi davvero bassi, in un ambiente pratico ed accogliente -dichiara Lorenzo Seccafien, direttore operations di Pam Panorama-. Nella città di Bologna la nostra Insegna è sempre più presente e riconosciuta dai cittadini che ne apprezzano qualità, servizio e convenienza; inoltre attivando iniziative all’interno del quartiere dove si trova il nuovo punto di vendita vogliamo costruire un legame forte con i residenti per i quali

vogliamo diventare un punto di riferimento nella spesa di tutti i giorni.”

Le attività solidali di Pam

All’interno dello store sarà presente un’urna dove i clienti potranno acquistare e successivamente donare una gift card che la parrocchia di San Girolamo Dell’Arcoveggio redistribuirà a chi è in difficoltà. Questa attività rientra in un più ampio impegno dell'insegna per il territorio.

Tra le iniziative: