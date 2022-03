Pam Panorama e Arimondo consolidano la partnership

L'accordo siglato tra Pam Panorama ed Arimondo risale al 2019. Oggi i due gruppi consolidano questa sinergia per proseguire nel percorso intrapreso. L'obiettivo è di fortificare la rete nelle aree di pertinenza del gruppo Arimondo, attivo in Liguria con 23 supermercati ad insegna Pam. L'azienda vanta oltre 74 milioni di ricavi e ha in cantiere numerosi progetti per potenziare lo sviluppo e la propria presenza sul territorio.

“Arimondo partecipa con noi alla costruzione della politica commerciale, logistica e di sviluppo in questa regione. Insieme siamo in grado di offrire ai consumatori sempre il meglio. Collaborando costantemente possiamo offrire sempre di più e pianificare l’imminente sviluppo in Liguria con efficacia e reciproca soddisfazione" spiega Riccardo Martinelli, direttore divisione prossimità Pam Panorama.

“Siamo felici di aver rinnovato questo accordo. Pam è la migliore azienda che potessimo avere al nostro fianco -aggiunge Roberto Arimondo, amministratore delegato di Arimondo-. Questo grazie alla sua organizzazione, alla capacità dei professionisti che collaborano con noi, alla possibilità di essere realmente parte attiva delle scelte inerenti la politica commerciale e lo sviluppo nel Nord Ovest”.