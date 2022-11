Gallery. Primark arriva a Grugliasco: primo store in Piemonte

Primark potenzia la sua presenza in nord Italia con un punto di vendita a Grugliasco (To) al centro commerciale Le Gru. Si tratta del primo store in Piemonte

Cresce la presenza di Primark in nord Italia con un punto di vendita realizzato a Torino, il primo punto vendita in Piemonte, all’interno del centro commerciale Le Gru nel Comune di Grugliasco (To) su un'area di 4.600 mq e un assortimento tipico dell'insegna: i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e casa, compresi i prodotti a marchio Primark Cares. Con questa apertura la rete della catena in Italia conta 12 negozi.

Le dichiarazioni

“Siamo felici di inaugurare il nostro nuovo negozio prima dell'alta stagione festiva, offrendo così ai clienti l'opportunità di acquistare la nostra fantastica offerta prima di Natale. Che si tratti di prodotti basic per la famiglia o dell’abbigliamento da party, sappiamo che i nostri clienti adoreranno la nostra offerta” afferma Luca Ciuffreda, head of sales Italy di Primark.

“Il taglio del nastro di Primark a Le Gru rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di crescita e ammodernamento del nostro intero portfolio italiano. L’obiettivo, in una logica di costante innovazione e potenziamento, è quello di intercettare sul mercato le eccellenze in tutti i settori merceologici e di consolidare dunque la leadership del portfolio di Klépierre in Italia” aggiunge Luis Pires, head of country di Klépierre Italia.