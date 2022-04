Primark: a Milano il flagship store e l’headquarter

Si amplia la presenza di Primark nel nostro Paese dove apre il suo primo flagship store a Milano, il primo realizzato in centro città

Un flagship store su cinque piani, il più grande realizzato in Italia, segna un passo in avanti nel percorso di espansione di Primark nel nostro Paese dove vanta una presenza di nove negozi, sviluppati da nord a sud.

Come avevamo annunciato in un precedente articolo, Primark ha realizzato questo store su cinque piani in via Torino a Milano, dove è stato realizzato anche l'headquarter per l’Italia.

Si tratta del primo store in pieno centro cittadino, il 9 in Italia, il 3 a Milano (ma il primo in centro). L'insegna finora infatti ha sviluppato le sue strutture all'interno dei centri commerciali.

Il flagship store propone un assortimento con le ultime tendenze moda e gli articoli must have per tutti i giorni tra cui le collezioni in licenza come NBA e Disney, oltre a un’area dedicata agli ultimi trend in fatto di denim.

L'offerta si completa con una gamma di prodotti di abbigliamento e articoli del brand Primark Cares. La struttura comprende anche uno showroom dedicato alla stampa. Lo store impiegherà oltre 400 dipendenti di 24 nazionalità diverse.

1 di 2

Le dichiarazioni

“Il nostro nuovo flagship store e headquarter italiano di Milano rappresenta una vera e propria pietra miliare nel nostro percorso di espansione in Italia -spiega Luca Ciuffreda, head of Primark in Italia-. Milano ci ospita infatti dal 2016, motivo per cui siamo lieti e orgogliosi di occupare una posizione così privilegiata nel cuore del distretto dello shopping milanese. Si tratta di un fantastica base di partenza per proseguire con successo nella nostra crescita in Italia”.

“Milano rappresenta da sempre una piazza di riferimento per le catene di negozi internazionali -commenta il Sindaco di Milano Giuseppe Sala-. Per i grandi marchi avere un proprio store nella nostra città è un valore aggiunto, così come per Milano lo è ospitarli. L'apertura del flagship store e headquarter italiano di Primark in Via Torino ne è una chiara e tangibile dimostrazione”.