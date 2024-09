Gallery. Primark sceglie Livorno per il suo secondo store toscano

Primark rafforza la sua presenza sul territorio italiano con un nuovo negozio aperto a Livorno, all'interno del centro commerciale Porta a Mare Waterfront. Completa l'offerta con un focus sulla sostenibilità, in linea con l'impegno per l'ambiente

Diciassettesimo store italiano per Primark che debutta a Livorno raddoppiando la presenza in Toscana. Il negozio si trova all’interno del centro commerciale Porta a Mare Waterfront.

“Livorno è una città eterogenea e molto attenta alla moda, con un affascinante affaccio sul mare. Da qui la scelta di aprire in questa città" dichiara Luca Ciuffreda, responsabile di Primark Italia.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si sviluppa su un'area di 2.400 mq

In organico 90 collaboratori

Il negozio offre una vasta gamma di prodotti, dagli elementi basic per tutti i giorni alle ultime tendenze moda, inclusa la popolare collezione Edit e la collaborazione con Rita Ora, oltre a prodotti nei reparti beauty, lifestyle e home, il tutto a prezzi accessibili. Tra i nuovi servizi introdotti di recente da Primark sul territorio, lo store è dotato di casse self-service, in aggiunta alle casse tradizionali.

La sostenibilità

Per assecondare le necessità e il potere di acquisto, Primark congela i prezzi su centinaia di capi di abbigliamento basic per bambini, anche in vista del rientro a scuola. Parallelamente, in linea con il suo impegno per l'ambiente, l'insegna assicura che il 55% degli indumenti in assortimento è realizzato utilizzando materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili. La promessa è di raggiungere l’obiettivo del 100% in tutti i capi di abbigliamento entro il 2030.

Lo sviluppo

Primark ha recentemente annunciato un accordo commerciale anche per l’apertura di un nuovo negozio a Parma presso il centro commerciale Parma Retail, che porterà così il totale dei negozi in Italia a 21 nel corso dei prossimi anni.