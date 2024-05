Primark apre a Torino To Dream il secondo negozio cittadino

Il 9 maggio Primark ha aperto a Torino nell'urban district To Dream il suo secondo negozio piemontese, il secondo in città dopo il flagship di Milano.

Il 9 maggio Primark ha aperto a Torino nell'urban district To Dream il suo secondo negozio piemontese (il primo è Shopville Le Gru a Grugliasco), il secondo in città dopo il flagship di Milano in Via Torino, il 16esimo in Italia. La prossima apertura avverrà nel centro commerciale Parma Retail entro il 2026.

I numeri di Primark To dream

L'azienda ha investito 10 milioni di euro per questo negozio che si sviluppa su una superficie di 4.500 mq su un unico piano, al secondo livello del distretto urbano, con 5 vetrine a semiarco sul porticato.

Impiega 150 persone di cui 80% donne, il più giovane ha 18 anni, il più maturo ne ha 65, con una media di 28 anni. Il 30% è al primo impiego, sono coperte ben 15 nazionalità diverse.

L'offerta spazia nei settori abbigliamento uomo, donna e bambino, incluso il denim, casa, intimo e cosmetica, con un'area di fronte alle casse dedicata a cartoleria, giocattoli, elettronica (ricarica, audio wireless).

La novità di questo negozio consiste nel test di un'area casse self service che affianca le casse tradizionali, dove i clienti possono scannerizzare da soli i prodotti, imbustarli e pagarli in autonomia con la carta di credito. L'idea è di verificare l'impatto di questa scelta per poi eventualmente estenderla negli altri negozi italiani. Ci sono 27 casse di cui 10 servite e 17 self service.

L'obiettivo delle casse self è quello di far vivere un'esperienza d'acquisto migliore, velocizzando il percorso di chi ha fretta. Una cura che si vede anche nella scelta di realizzare camerini ampi, uno anche dedicato alle famiglie: non servono solo a provare i capi, ma anche a farsi un selfie e condividere l'esperienza sui social.

Primark in Italia conta 400.000 follower su Facebook. Nel mondo sono 24 milioni.

Tendenze, licensing, sostenibilità e qualità per tutti

Il segreto di Primark è chiaro a tutti, il prezzo imbattibile ottenuto grazie a grossi volumi e a fornitori che consegnano il prodotto pronto per essere esposto. Il negozio torinese esprime queste scelte in tutti i mondi merceologici, anche il più recente dedicato alla casa, "Home". che spazia dal tessile, agli accessori per la cucina, prodotti per tenere in ordine la casa e decorarla, vasi e piante.

Un'altra area è quella legata alla stagione, che in questo periodo accoglie dalle ciabatte per il mare alle valigie, agli occhiali da sole.

Le tendenze vengono indagate e proposte dal team dublinese (la sede di Primark) di buyer e merchandiser, con novità in negozio ogni settimana, e un ruolo rilevante è anche quello costituito dai capi in licenza con Disney, Netflix, Nba. Tra le nuove aree: tecnologia, gift shop a Natale, animali domestici, casa, giochi d'acqua: tra i top seller ci sono le pistole ad acqua e le bolle di sapone.

"sono già 10 anni che Primark lavora sulla sostenibilità - dichiara Luca Ciuffreda, country manager di Primark Italia - è arrivato il momento di raccontarlo meglio anche ai clienti. Il 55% del prodotto in vendita nel punto di vendita di Torino viene realizzato da materiali e fonti sostenibili. Entro il 2030 l'obiettivo è arrivare al 100%. Per esempio, tutto il cotone del Denim shop arriva dal programma di Primark che sta formando 300.000 agricoltori per un'agricoltura che risparmia l'acqua e non usa fertilizzanti. Le stesse strutture espositive sono da materiale riciclato. Lo stesso avviene per la pigiameria".

Un altro esempio di sostenibilità è nella progressiva sostituzione della plastica monouso, per esempio quella dei sostegni per la biancheria intima, sostituita con il cartone.

Sostenibilità non è solo realizzare capi con materiali sostenibili e procedure attente, ma anche far sì che siano essi stessi riciclabili, e anche nell'impegno per far durare più a lungo i capi, proponendo, con un'iniziativa suggerita da una cliente inglese, laboratori di riparazione gratuiti lanciati nel 2024.

Tutta la cosmesi è cruelty free.

Non c'è ancora un eCommerce per Primark in Italia, ma un sito con il servizio di size checker, verifica se la taglia è disponibile nel negozio prescelto. L'eCmmerce è invece in trial nel Regno Unito con la formula del click&collect e prodotti esclusivi per l'online. Il vantaggio è poter accedere all'assortimento del negozio di Oxford Street, abitando in qualsiasi altra area dell'Inghilterra.

Tra le novità presto in arrivo per l'Italia, la newsletter in mailing list, per gli aggiornamenti sui nuovi prodotti e le aperture.

Prezzi e promozioni

Primark non fa promozioni, ma mantiene sempre i prezzi bassi così da raggiungere tutti i target. In questo periodo però e non solo si possono vedere in negozio cartelli che allertano su "prezzi ribassati". Significa che l'azienda ha colto una suggestione dei consumatori e ha scelto di investire per abbassare ulteriormente i prezzi, impegnandosi a garantire volumi e acquisti ai fornitori coinvolti. Per esempio, con l'abbigliamento bimbo. Si tratta infatti di un'iniziativa globale, non solo italiana.

Back office e personale

In tutti i negozi Primark c'è un ufficio del personale sempre aperto e legato al negozio, insieme all'area relax, agli spogliatoi e agli armadietti per il personale. Si cerca di coltivare i talenti, infatti il 70% del management arriva da crescita interna, lo stesso Luca Ciuffreda ha cominciato come store manager nel negozio di Arese (Mi). Ogni nuova apertura può essere un'occasione per avvicinare il personale a casa, e per crescere professionalmente. I "Bolster expert" sono i ragazzi con più esperienza che formano i nuovi arrivati.

La location, To Dream

Si tratta di un distretto commerciale collocato in una zona periferica dove termina il tratto di tangenziale che porta dall'autostrada (direzione Milano) verso il centro città, accanto al centro commerciale Porte di Torino. La realizzazione ha visto due fasi, di recente è stata inaugurata una porzione con negozi su due livelli e una strada di collegamento all'aperto, con porticato, cui fa seguito un'ulteriore porzione, inaugurata appunto a maggio e nella quale si trova anche Primark. Ulteriori sviluppi vedranno la realizzazione di aree verdi.