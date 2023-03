Gallery. Primo petstore Amici di Casa Coop per Tatò Paride

Per Tatò Paride (master franchising di Coop Alleanza 3.0) il petstore aperto a Bari è il primo a insegna Amici di casa Coop

Primo passo nel settore del petfood per il gruppo Tatò Paride (master franchising di Coop Alleanza 3.0) che apre il suo primo negozio Amici di Casa Coop a Bari, in via Postiglione 16, in linea con il format già sperimentato dal mondo Coop suddiviso per settori e categorie merceologiche e con una importante comunicazione interna per facilitare il percorso di acquisto dei consumatori.

Le caratteristiche dello store

Il negozio si sviluppa su una superficie di 250 mq

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30, con orario continuato e la domenica dalle 9 alle 13

Disponibili le promozioni dedicate ai possessori di Coopcard Master Coop Alleanza 3.0.

L'offerta

L'assortimento rispecchia la formula dell'insegna con particolare attenzione ai cibi per cuccioli e gattini, agli alimenti naturali e alle diete indicate nel trattamento delle principali patologie di cani e gatti. Ampio spazio anche alla proposta non alimentare, come l’igiene, la cura, la bellezza, il gioco e gli accessori dedicati agli amici a quattro zampe e ad altri animali.

Il gruppo Tatò Paride

L’azienda opera con oltre 250 store così suddivisi: 8 Coop Superstore, 117 Coop, 90 Alter, 30 punti di vendita somministrati e 7 Cash&Carry diretti.