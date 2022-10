Gallery. Retrobottega, il bistrot di Prezzemolo&Vitale (Coralis)

Prezzemolo&Vitale (Coralis) rimodula lo storico supermercato di Via La Farina a Palermo e crea un bistrot chiamato Retrobottega

1 di 5

L'idea di creare uno spazio di condivisione c'era già da tempo. L'insegna Prezzemolo & Vitale (Coralis) decide così di rimodulare lo storico supermercato di via La Farina a Palermo per inserire in uno spazio a sè stante, ma collegato con lo store, un vero e proprio Bistrot chiamato Retrobottega. "Non è che la naturale prosecuzione di un pensiero che avevamo da sempre: dedicare spazio alle persone. C’è la spesa quotidiana, che è una necessità che cerchiamo di rendere gradevole, e poi c’è un lato più intimo fatto di cose da scoprire, raccontare e di persone da incontrare” spiega Vincenzo Prezzemolo, direttore marketing & eCommerce del gruppo. Il punto di vendita è stato ideato e progettato anche come luogo di incontro e condivisione dove poter organizzare eventi, fermarsi per una pausa relax e stare in compagnia assaggiando non soltanto il vino disponibile ma anche salumi e taglieri per aperitivi.

L'offerta

L'assortimento comprende oltre 100 etichette sia di cantine siciliane che estere, in esclusiva per Retrobottega, selezionate dal sommelier Stefano Bagnacani. I clienti possono acquistare su consiglio del sommelier o servirsi in autonomia con Enomatic: un sistema di vino alla spina con una selezione di 8 etichette sempre nuove disponibile al calice con l’uso di una card prepagata.