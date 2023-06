Gallery. Tigros si consolida a Varallo Pombia (No)

Settantasettesimo store per Tigros che a Varallo Pombia, in provincia di Novara, apre un supermercato in linea con il suo attuale format

La rete vendita di Tigros si rafforza con un'apertura a Varallo Pombia (No), sulla Strada Statale 32 Ticinese 2/A, settantasettesimo store della catena varesina.

Le caratteristiche dello store

Ampia l'offerta del supermercato appena aperto con un forte focus sull'area freschi nei reparti ortofrutta, panetteria, pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria. Qui sono disponibili oltre 50 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre, 12 mesi l’anno; oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati tra le migliori dop e igp italiane e i

piatti pronti come antipasti, primi, secondi e contorni, carne di suino, pollo e tacchino 100% italiana, pesce fresco di mare e di acqua dolce. Inoltre sono presenti in assortimento più di 2.400 prodotti a prezzi convenienti, ogni giorno dell’anno. Completano l'offerta i prodotti del reparto panetteria-pasticceria preparati nei Laboratori Tigros a Cassano Magnago in provincia di Varese, gli articoli confezionati, le referenze del mese, ossia le proposte che ogni mese Tigros propone ai consumatori seguendo le ricette tradizionali.

Le ricette in edizione limitata di giugno sono: Crostata Ciliegie e Cannella; Tortelli con Bufala e Basilico; gli Gnocchi con Melanzane; la Vellutata di Piselli con Mazzancolle; l’Hamburger di Marchigiana; la Tartare di Fassone Piemontese con Rosmarino e Basilico; il Pan Soffice alla Ciliegia; la Pizza con Feta, Olive e Spinacino, il Croissant ai lamponi e il Gelato al Caramello con Sale Dolce di Cervia.