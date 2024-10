Gallery. Tigros: un nuovo supermercato ad Arluno (Mi)

Nuovo punto di vendita Tigros ad Arluno (Mi) dotato del bar ristorante Buongusto. Ampia l'area dei freschi con un assortimento che enfatizza i piatti pronti

Prosegue il piano di sviluppo in Lombardia dell'insegna Tigros che ad Arluno (Mi) apre un punto di vendita, situato in via Bellini 1. Si tratta del settantacinquesimo della catena varesina.

Il punto di vendita

Lo store i inserisce nel processo di evoluzione che mira a rafforzare la presenza nell'area del milanese. L'area freschi apre con l'ortofrutta e prosegue con panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria. In questo store è stato inoltre inserito il bar ristorante Buongusto con un menu pensato per i vari momenti della giornata, dalla colazione alla cena.

L'offerta

In assortimento sono presenti oltre 70 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre a cui si aggiunge una linea di prodotti contrassegnati dal marchio Merita l'assaggio, selezionati da Tigros perché frutta e verdura di qualità grazie a luogo di origine e metodo di coltivazione; carne di suino, pollo e tacchino 100% italiana mentre la carne bovina è di filiera di Scottona; le referenze di panetteria-pasticceria preparate nei laboratori di Cassano

Magnago in provincia di Varese con un'offerta che comprende pane nelle sue diverse varietà, torte, monoporzioni, pasticceria mignon, crostate. In questo reparto è possibile richiedere torte personalizzate su prenotazione per le feste e occasioni speciali, rivolgendosi al box informazioni. E ancora in assortimento pesci interi, filetti, tartare e tantissimi pronti da cuocere in pescheria dove è presente anche la friggitoria con pesce fritto in negozio e pronto da gustare. In salumeria sono oltre 100 i tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati tra le migliori Dop e Igp italiane a cui si aggiungono in gastronomia piatti pronti dagli antipasti ai contorni. Non mancano i tradizionali Prodotti del Mese: ossia ricette speciali e stagionali che Tigros propone mensilmente ai clienti. Completano l'offerta oltre 3.000 prodotti a prezzi convenienti, ogni giorno dell’anno, e un’area dedicata alla bellezza, alla cura della persona, alla salute e alla linea con un’ampia offerta di integratori, prodotti senza glutine e per chi soffre di intolleranze.

Servizi

Lo store è dotato di un parcheggio, di casse self e spesa veloce. In cassa è possibile pagare le bollette ed utilizzare i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e i moderni metodi di pagamento come Satispay.

Dal 23 ottobre sarà anche attivo Tigros Drive, il servizio gratuito che permette di fare la spesa online su tigros.it o App Tigros e passare a ritirarla, all’ora prescelta, nell’area dedicata all’esterno del supermercato. Infine, ad Arluno e nei comuni limitrofi è attivo Tigros @Casa, il servizio che permette di fare la spesa online su tigros.it o App TIGROS e riceverla a domicilio nel giorno e all’ora scelti.