Gallery. Unicoop Firenze: il nuovo look dello store Coop di Buonconvento

Unicoop Firenze rinnova lo store Coop di Buonconvento (Si): migliore disposizione degli spazi, aree per i pronti da cuocere, cassa Salvatempo, focus sui freschi

Immagine rinnovata per il punto di vendita Coop di Buonconvento (Unicoop Firenze), situato in via di Bibbiano e riaperto dopo oltre quattro mesi. "Il negozio è stato rinnovato per venire incontro alle esigenze di chi vuole fare acquisti in modo veloce senza rinunciare alla scelta, alla qualità e alla convenienza, di chi condivide i valori fondanti della cooperativa come l’attenzione all'ambiente, alla salute e al territorio. Spazio quindi ai freschissimi, ai prodotti locali e alla qualità del nostro prodotto a marchio in questo rinnovato supermercato" dichiara Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze.

Il punto di vendita

Il supermercato si sviluppa su una superficie di 613 mq

Dispone di due casse tradizionali, una salvatempo, una tradizionale/fai da te, quattro fai da te con assistenza del personale.

Tra i servizi : pagamento bollette e pagoPA, vendita carte regalo e ricariche telefoniche, accettazione buoni acquisto e buoni welfare, accettazione buoni pasto, servizi legati alla carta socio, attivazione carta Integra , resi e fatture

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8 alle 13.

Il format è stato rivisitato per assicurare una migliore disposizione degli spazi con l'obiettivo di rendere più fruibile il percorso di spesa. In apertura, come di consueto, il reparto ortofrutta con un'offerta di prodotti provenienti da fornitori selezionati e di filiera corta, con un’attenzione particolare al biologico, un’ampia proposta di prodotti confezionati e una selezione fior fiore Coop. In area freschi il banco carni con un assortimento di prodotti a marchio Coop italiani al 100%, carni rosse e bianche a cui si sommano i prodotti Banco del Gusto, con ricette pronte da cuocere, disponibili anche in pescheria. Seguono il reparto pane con banco servito dove si trovano oltre a pane a lievitazione naturale, Panaccio, pane Dop, 100% integrale, anche pizza e schiacciata calda e pasticceria da forno. Disponibile il servizio di prenotazione di dolci e salati per rinfreschi. Infine, la gastronomia con una selezione di formaggi freschi, già confezionati oppure da porzionare al momento.

La ristrutturazione è stata sviluppata anche in un'ottica di efficientamento energetico con nuovo impianto frigo, centrale a CO2, illuminazione a LED e sportelli di chiusura per evitare la dispersione del freddo. In un'ottica di revisione e di miglioramento del servizio, sono state adottate soluzioni tecnologiche digitali come la cassa Salvatempo per accelerare i tempi di spesa, le etichette elettroniche e i monitor nei reparti freschi che mostrano in rotazione le promozioni e le novità, suggerimenti di consumo e informazioni sui prodotti e fornitori della cooperativa.

L'offerta

Insieme all'ampia proposta di freschi, il punto di vendita Coop dispone del tradizionale spazio grocery e freschissimi, dell'extralimentare con alcuni prodotti “indispensabili”, di uso quotidiano e per il piccolo bricolage.

I servizi

In cassa disponibili le ricariche telefoniche dei principali operatori di telefonia mobile e le carte regalo. Inoltre, lo store rientra nella sezione soci Coop Crete-Valdarbia, di cui promuoverà attività ed iniziative. Per questo motivo, è presente una bacheca riservata alla sezione soci dove trovare informazioni sulla cooperativa e aggiornamenti sulle attività organizzate dalla sezione sul territorio, dedicate all’ambiente, alla solidarietà, alla cultura, al benessere e alla socialità.