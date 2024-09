Gallery VG il Viaggiator Goloso: la bottega urbana del gusto

Il nuovo VG il Viaggiator Goloso di Via Spartaco 12 a Milano è l'undicesimo della catena e rappresenta il nuovo format: la bottega urbana del gusto.

Il nuovo VG il Viaggiator Goloso di Via Spartaco 12 a Milano è l'undicesimo e più piccolo della catena con il brand del gruppo Finiper Canova e rappresenta il nuovo format dell'insegna: la bottega urbana del gusto.

In tutto misura 250 mq ricavati in quella che prima era la sede di una banca, appena fuori dalla cerchia più interna di Milano, in pieno centro, vicino alla Rotonda della Besana.

Il direttore comunicazione del gruppo Finiper Canova Gianluca Grassi definisce il nuovo format realizzato a Milano una "bottega urbana". Punta su due elementi: l'esperienza d'acquisto piacevole, in un ambiente semplice, aperto e lineare, più vicino a una bottega che a un minimarket, e l'offerta dei freschi con il banco assistito, quindi sul servizio.

L'offerta è costruita sulle esigenze della clientela locale, con soluzioni per una spesa rapida e gustosa a prezzi accessibili (il mantra del brand premium di Finiper Canova, VG il Viaggiator Goloso) e per le esigenze di chi lavora in zona. In particolare per questa fascia di clienti è disponibile una caffetteria take away, un'ampia offerta di cibi pronti confezionati e di gastronomia, la panetteria con le pizze, la pasticceria con i croissant e i dolci per la prima colazione, la preparazione al momento di panini imbottiti, il murale frigo con le bevande e vini e spumanti refrigerati. Chi ha fretta la mattina o in pausa pranzo può usare la cassa disponibile direttamente sul banco dei freschi.

L'offerta del VG di Milano Via Spartaco

Le circa 2.500 referenze in vendita sono per un terzo a marchio VG il Viaggiator Goloso, per un 10% circa a marchio Unes e altre mdd del Gruppo, per la quota rimanente composte da prodotti dell'industria di marca. Così si completa l'offerta in tutte le categorie (anche se l'assortimento VG disponibile è più ampio di quello che si può acquistare in questo negozio in particolare), le fasce di prezzo e i desideri dei clienti. L'offerta non food è ridotta al 10%, per motivi di spazio (non ci sono petfood e babycare, e la location giustifica la scelta).

Come dice l'insegna, il focus è sul brand VG che porta il meglio in tutte le categorie di prodotto, con una selezione caratterizzata da qualità, ricercatezza e prezzo accessibile. Un esempio della distintività di prodotto si può fare con la polleria e la gastronomia: tutto viene cucinato con il forno Leonardo, un brevetto per dare il sapore della cucina alla brace, per la carne e le verdure.

Lo spazio a disposizione è ridotto ma il Gruppo ha deciso di puntare sui prodotti freschi e sul servizio assistito: anche per l'ortofrutta, cui è dedicata un'area all'interno e un'area aggiuntiva all'esterno, con il banco per il personale, esposizione di frutta e verdura variata in base alle stagioni e una selezione di piante da appartamento. Per i dettagli leggete qui.

Il design del negozio

Il Gruppo sta rinnovando e ampliando l'offerta VG e in questo progetto rientra anche il nuovo look della bottega urbana, più attenta al design rispetto agli altri negozio VG.

In particolare, per quanto riguarda i colori domina il bianco avorio che da sempre caratterizza VG anche nel packaging, il nocciola del logo si combina per creare un trattamento stile acquarello che vuole evidenziare il legame tra arte e cibo. L'illuminazione in vetrina, nel negozio e sui pavimenti all'ingresso richiama il monogramma del logo e creano un'onda che caratterizza tutta la bottega VG.

All'interno le corsie sono ampie, nonostante le ridotte dimensioni del negozio, e ariose con scaffali che arrivano anche a media altezza permettendo di vedere tutto il negozio. La comunicazione dei reparti è stata eliminata, tutto è a portata di sguardo, mentre rimane una comunicazione emozionale sul prodotto, e il prodotto stesso che in questo modo conquista tutta l'attenzione. "Il rinnovamento del design introduce una nuova concezione dei nostri punti vendita - ha detto Stefano Borsoi, direttore marketing del gruppo Finiper Canova - che si discosta dall’idea di supermercato per avvicinarsi a quella di bottega del gusto. Al centro rimane il nostro pilastro fondamentale: la ricerca e la selezione dell'eccellenza per soddisfare le aspettative di una clientela sempre più attenta e consapevole".

Alla cassa attiva sul banco dei freschi se ne aggiungono altre 5 in uscita, due delle quali assistite. Il negozio rimane aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8,30 alle 21. Offre il servizio di consegna della spesa a casa.