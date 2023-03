Gallery. Vicinoate (Coralis) si rafforza in Sardegna

Prosegue il progetto di affiliazione di Vicinoate (Coralis). A Villaputzu apre una superette che adotta soluzioni green nel rispetto dell'ambiente

L'attenzione per l'ambiente è tra i driver del format attuale di Vicinoate, insegna socia Coralis, che si rafforza in Sardegna con un punto di vendita aperto a Villaputzu, comune in provincia di Cagliari. Nella superette sono state inserite attrezzature e illuminazione che prestano una forte attenzione al risparmio energetico.

Le caratteristiche del format

Il punto di vendita si sviluppa su una superficie di circa 400 mq. L'area freschi apre sull'ortofrutta con prodotti di prima scelta a km 0, seguono macelleria, in cui è possibile trovare le pregiate carni del Bue Rosso, salumeria, con una vasta scelta di salumi e formaggi anche del territorio; e reparto per il pane con articoli provenienti dai migliori panifici locali.

La localizzazione del punto di vendita rispecchia in pieno la filosofia aziendale perché sorge in Piazza Leonardo Da Vinci, proprio nel cuore pulsante del paese di Villaputzu, dove viene allestito anche il mercato del paese.

Lo sviluppo del franchising

Con Villaputzu, Vicinoate continua il progetto di franchising, iniziato a maggio 2020, che sta dando grandi soddisfazioni in termini di fatturato e di posizionamento del marchio. Anche quest'ultima apertura è stata realizzata in affiliazione con il coinvolgimento del gruppo Lara. Oggi, il gruppo opera con nove negozi diretti, uno store bio e una decina di franchising, tenendo conto della prossime due aperture di cui una a maggio a Sassari.

Le dichiarazioni

“Ci riempie di gioia condividere questa nuova esperienza insieme all’imprenditore Mario Lara, a sua moglie Valeria e ai loro figli -precisa Marco Frongia, l’amministratore delegato dell'insegna- che hanno aderito al nostro progetto smart franchising con grande entusiasmo”.

“È un supermercato nato per permettere una maggiore scelta, senza obbligare le persone a spostarsi dal paese e che soddisfi le loro esigenze. Nasce principalmente con questo intento, offrire un servizio in più al paese -spiegano Mario Lara e la moglie Valeria-. Questi sono tempi molto difficili ma è giusto rinnovarsi per andare avanti".