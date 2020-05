Vicino a te (Coralis) avvia il franchising per ampliare la rete

Il franchising diventa per l'insegna Vicino a te (Coralis) una leva strategica per la crescita e per la valorizzazione degli imprenditori del territorio nel quale opera. La rete della catena, che conta nove punti di vendita, si arricchisce di uno store, il primo con questa formula, aperto a Ruinas (Or), paese natale di Ignazio e Mariuccia Frongia, a cui si deve l'apertura del primo negozio dell'insegna.

“Il nostro logo, Vicino a te, fino ad oggi era rivolto esclusivamente ai nostri clienti. Abbiamo deciso di essere vicino anche agli imprenditori del nostro territorio, avviando un’attività di franchising -dichiara Marco Frongia, amministratore del gruppo assieme al fratello Fabio e la sorella Diana-. Abbiamo adottato lo stesso criterio di Coralis, il consorzio di cui facciamo parte dal 2018. Il nostro nuovo partner mantiene la sua denominazione distintiva Il piccolo salumiere a cui è stata aggiunta l’insegna Vicino a te: mantenere la propria identità è fondamentale in un territorio come il nostro, perché l’identità è la cifra di quello che sei e di quello che i clienti ti riconoscono”.

Ai franchisee verrà garantito “un rapporto di collaborazione e vantaggiose condizioni d’acquisto dei prodotti di marca oltre che supporto per gli aspetti gestionali dell’impresa come il sistema informatico, il report mensile delle vendite fino alla gestione semplificata degli ordini” spiega l'azienda. La collaborazione comprende anche lo studio del restyling degli store, il rilancio del punto di vendita, la Carta fedeltà, l’eCommerce. I servizi di back office saranno già sviluppati e serviti da Vicino a te Franchising. Attraverso i software forniti, ogni negozio potrà contare su una propria area di rendicontazione delle performance del negozio, finalizzata a mettere l’imprenditore in condizioni di leggere in tempo reale il valore della propria attività.

Il progetto di franchising è strutturato per superfici di differenti dimensioni e ogni tipologia di store avrà un logo identificativo: (S) per le superette fino a 200 mq, (M) per quelle da 201 fino a 400, (L) per gli store da 401 a 600 mq e (XL) per quelli oltre i 601 mq.