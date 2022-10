Gambardella (VéGé) spinge sulla sostenibilità

Il gruppo ha installato un impianto fotovoltaico di 9.000 mq (5.000 mq effettivi di pannelli solari ad alto rendimento) realizzato sulla struttura di Pagani

L'impegno per l'ambiente della società Gambardella spa (VéGé), attiva con l'omonima rete di cash and carry, si concretizza su nuove soluzioni nei punti di vendita. Nello specifico, il gruppo ha installato un impianto fotovoltaico di 9.000 mq (5.000 mq effettivi di pannelli solari ad alto rendimento) realizzato sulla struttura di Pagani (Sa) che produrrà 1.299.181 kWh/anno di energia. L’impianto eviterà che l’equivalente di 20.390 barili di petrolio vengano bruciati con la conseguente emissione di 22.801 tonnellate di CO2. Per riassorbire lo stesso qualitativo sarebbero necessari 1.751.088 metri quadri di foresta.

Le dichiarazioni

“Con il nuovo impianto fotovoltaico non solo potremo puntare a una frenata all’innalzamento dei prezzi per via del caro energia, ma soprattutto contribuiremo alla salute delle comunità locali, attraverso un’aria più pulita e minore inquinamento. È un altro modo in cui vogliamo essere sempre più vicini ai nostri clienti ed alla comunità intera” commenta Mario Gambardella, titolare della società.

“La reale attenzione alla sostenibilità, mostrata concretamente con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Pagani, ci unisce nell’intento di essere più vicini al territorio e ai bisogni delle persone: una mission imprescindibile per Gruppo VéGé, per l’impresa Gambardella e per tutte le insegne del nostro gruppo” afferma Giorgio Santambrogio, Ad di Gruppo VéGé.