Gdoweek Report da Tuttofood 2023, trend e impressioni

Tracciabilità lungo la filiera ed evoluzione del plant based, sono i due trend che portiamo a casa dalla quattro giorni nei padiglioni di Fiera Milano

Si è chiusa l’edizione 2023 di Tuttofood, la prima dopo l’alleanza tra Fiera di Milano e Fiere di Parma, sancita anche dai cartelloni pubblicitari lungo la via principale tra i padiglioni che annunciavano l’edizione di Cibus dal 7 al 10 maggio 2024, e sarà interessante capire come due fiere concorrenti troveranno sinergie e complementarità per continuare a rappresentare il food italiano che ha uno sguardo sempre più internazionale.

Nel nostro #gdoweekreport da Tuttofood le ultime tendenze, le novità di prodotto e i momenti di approfondimenti dalla 4 giorni tra i padiglioni di Fiera Milano, al centro i due trend che più di altri abbiamo ritrovato all'interno degli stand che abbiamo visitato: la tracciabilità lungo la filiera, per garantire la trasparenza, anche grazie all'utilizzo della blockchain e l'evoluzione del settore plant based, che dopo aver consolidato le referenze simil carne, ora propone e sperimenta anche nei prodotti simil pesce.

L’affluenza nei padiglioni è stata crescente tra il primo e i giorni seguenti, diversi i momenti di incontro sia tra gli stand, sia durante i convegni nelle aree dedicate come la retail plaza, in cui retailer, produttori, imprese ed esperti si sono confrontati sui nuovi approcci e linee evolutive della distribuzione moderna. È stato il caso del convegno “Better Future. Brand e insegne incontrano l’innovazione sostenibile”, focalizzato sul futuro sostenibile delle referenze a scaffale, con i trend del settore e con le scelte che il mondo del retail ha compiuto e compirà per continuare a evolvere e innovare.