A Tuttofood la premiazione Better Future Award: scopriamo i vincitori di questa seconda edizione

In occasione della fiera Tuttofood si è tenuta la seconda edizione del contest Better Future Award che celebra l'eccellenza sostenibile. Il premio è stato conferito su tre categorie con altrettante giurie giudicanti selezionate in collaborazione con Gdoweek e Mark Up: innovazione, etica e sostenibilità, packaging.

Innovazione

1 di 5

Etica e sostenibilità

1 di 5

Packaging