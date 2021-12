GeaCalix®, la bio-capsula caffè del futuro

GeaCalix® è la capsula caffè multistrato ecologica di FLO. Che cosa vuol dire ecologica? Significa che è compostabile al 100% se gettata nell’umido domestico. La sua innovativa composizione a tre strati, ciascuno con una funzione specifica, ne garantisce la massima efficienza nell’erogazione del prodotto, per un’ottima resa del caffè in tazza.

GeaCalix® è la prima capsula realizzata con PLA Ingeo, un biopolimero tecnicamente evoluto derivato dal mais, in particolare da una parte del mais non utilizzata per l’alimentazione umana. Un materiale naturale e rinnovabile, certificato ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) a garanzia della sostenibilità, sia ambientale che sociale, delle colture agricole da cui deriva.

Proprio grazie alla materia prima di cui è fatta, GeaCalix® si composta rapidamente rilasciando il caffè contenuto, che corrisponde all’80% del peso totale della capsula piena ed è un’ ottimo fertilizzante naturale: niente più problemi di smaltimento capsule e un’ottima opportunità di restituire il caffè al terreno. Più la terra è fertile, maggiore è la sua capacità di assorbire CO2 sottraendola dall’atmosfera. Ecco perché GeaCalix® rappresenta la capsula del futuro: un prodotto sostenibile che risponde ai principi della bioeconomia circolare.

GeaCalix® è certificata OK COMPOST Industrial da TUV ed è inoltre testata e approvata da CIC (Consorzio Italiano Compostatori). È l'unica capsula caffè sul mercato ad avere ottenuto le 4 stelle BIOBASED da TUV: una certificazione che attesta che oltre l’80% del materiale con cui è prodotta deriva da risorse rinnovabili.

Anche esteticamente GeaCalix® si presenta in armonia con la natura: la caratteristica sensazione soft-touch la rende piacevole e vellutata al tatto e i sei colori pastello della gamma le conferiscono un aspetto moderno ed elegante. Con questa capsula FLO esplicita il suo impegno verso una produzione sostenibile e conferma l'efficienza del suo reparto di ricerca e sviluppo, da sempre tra i suoi punti di forza.

Per maggiori informazioni: https://www.flo.eu/comunicazione/news/calix.aspx