Gelous, il gelato con pochi zuccheri e tanto gusto, lancia nuovi gusti e si espande in GDO

Gelous lancia nuovi gusti e si espande nella GDO con gelati a basso contenuto di zuccheri, puntando su salute e gusto

È sotto gli occhi di tutti la crescente tendenza dei consumatori a orientare le proprie scelte di acquisto verso prodotti salutari che siano non soltanto buoni, ma anche attenti alla linea e al benessere. E questo vale anche nel mercato del gelato in-home, come confermato dal fatto che la categoria dei gelati “salutistici” venduti in GDO pesava 51 milioni di Euro nel 2017, pesa oggi 75 milioni di Euro e varrà circa 110 milioni di Euro già nel 2026 on una crescita costante e in progressivo aumento.

È sulla scia di questo trend che nel 2024 Gelous ha fatto ingresso nel mercato della GDO proponendo, sugli scaffali di uno dei principali player a livello nazionale un gelato: (i) leggero, perché a basso contenuto di zuccheri e con meno di 100 calorie a porzione, (ii) salutare, perché fonte di fibre e proteine e soprattutto (iii) gustosissimo, perché grazie ad un’accurata ricettazione e alla qualità delle materie prime selezionate, ha il sapore e la cremosità tipici dei più buoni gelati artigianali.

Visto il fortissimo gradimento dei consumatori, supportato anche da una campagna marketing digitale con il coinvolgimento di importanti influencer, Gelous rilancia in vista del 2025 affiancando ai gusti tradizionali già sul mercato (cioccolato, pistacchio, stracciatella e nocciola) anche due nuovi gusti (caramello salato e arachidi) entrambi nella variante senza lattosio, così da abbracciare ulteriormente il trend di chi cerca gelati non solo buoni ma anche attenti alla linea e al benessere.

Sul punto, l’amministratore Pietro Izzo dichiara: “A fronte del successo del 2024, siamo sempre più convinti che abbiamo intrapreso la strada giusta e che anche un gelato 100% mande in Italy come il nostro può giocare un ruolo da protagonista in GDO. In vista del 2025, abbiamo dunque investito ulteriormente in ricerca e sviluppo rendendo ancor più gustose le ricette attuali e introducendo nuovi gusti e varianti che stanno già attirando l’interesse di molte insegne. Il tutto, in linea con il nostro obiettivo di espanderci rapidamente su tutto il territorio nazionale”.

Per maggiori informazioni su Gelous è possibile visitare il sito www.gelous.it o la sua pagina Instagram https://www.instagram.com/gelous_official/. Per opportunità commerciali scrivere a: partnership@gelous.it .