Getir cresce con l’acquisizione del quick commerce Weezy

Prosegue l'espansione di Getir, azienda specializzata nel servizio di delivery ultra-veloce della spesa. L'acquisizione di Weezy, startup inglese del quick commerce operativa a Londra, Manchester, Brighton e Bristol, spinge lo sviluppo della società potenziando il piano di crescita internazionale iniziato con il lancio di Londra nel gennaio 2021. Da quella data lo sviluppo è stato costante e oggi Getir è presente in 15 città in UK (tra cui Manchester, Birmingham and Liverpool), a Milano, in Olanda, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Chicago, negli Stati Uniti. I progetti prevedono un'ulteriore espansione negli Usa con nuove città come New York e Boston.

Il team di Weezy, quindi, si unirà a quello di Getir, raggiungendo una squadra di 700 dipendenti.

“Getir è in grado di offrire un ottimo servizio ai propri clienti grazie al fatto che lavoriamo con le persone migliori e innoviamo costantemente. La collaborazione con Weezy, che si è rapidamente affermata in tutto il Regno Unito, è un'opportunità entusiasmante, che rientra nella visione e nell’approccio incentrati sulle persone di Getir" spiega Turancan Salur, general manager di Getir UK.

Lo stesso entusiasmo è condiviso da Kristof Van Beveren, Ceo e co-fondatore di Weezy, che aggiunge: "Getir ha un’esperienza ineguagliabile, una storia di successi ed un team ambizioso. Sono certo che il nostro allineamento in termini di obiettivi e cultura aziendale rappresenterà una formula vincente per l'espansione a livello globale".