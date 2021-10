L’espansione del quick commerce. In Italia sbarca Getir

Quello del quick commerce è un mercato in continuo aumento che si sta ulteriormente ampliando con nuove realtà presenti in più Paesi. Dopo l'ingresso in Italia di Gorillas, che sta velocemente ampliando la sua presenza in più città italiane, come raccontato in questo articolo, entra anche Getir, start up turca, fondata nel 2015, che parte da Milano con l'obiettivo di espandersi in più aree nei prossimi mesi.

Getir propone il servizio di consegna della spesa entro 10 minuti dall'ordine, con consegna dalle 9 alle 24, con un'offerta di circa 1.000 referenze che spaziano dai freschi al grocery. La consegna viene effettuata a bordo di scooter e bici elettriche. I consumatori avranno al loro primo ordine uno sconto di 15 euro.

“Consideriamo l’arrivo in Italia una tappa fondamentale del nostro processo di espansione internazionale. Offriamo un servizio conveniente, rapido e amichevole che ci auguriamo rappresenti un valore aggiunto per il settore della consegna ultra-veloce in Italia: l’obiettivo è offrire la migliore esperienza ai clienti, semplificando la quotidianità e aiutandoli a risparmiare tempo da dedicare a se stessi” spiega Nazim Salur, founder di Getir.

Lo sviluppo di Getir

Il processo di espansione è iniziato nel 2021 nel Regno Unito, a Londra, e piano piano ha potenziato la sua presenza in Europa raggiungendo Amsterdam, Berlino e Parigi. A settembre Getir è arrivato anche in Spagna, a Madrid e Barcellona. Oggi si approccia al mercato italiano prima del lancio già programmato negli Stanti Uniti, presumibilmente entro la fine dell'anno.