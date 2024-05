Giovanni Cova & C. entra nel mercato dei muffin

Giovanni Cova & C. porta l’alta pasticceria nelle occasioni di consumo quotidiano con la sua nuova linea di Muffin

Lo storico marchio milanese di dolci lievitati, sinonimo di maestria nell’arte pasticciera e di un ossequioso rispetto per le ricette della tradizione, ha avviato la prima linea di produzione di muffin UHT all’interno del suo polo produttivo a Rovigo, dove già si producono alcune eccellenze dolciarie delle festività come panettone, pandoro e colomba.

La scelta strategica del brand è quella di presidiare le insegne della Grande Distribuzione Organizzata con prodotti continuativi, oltre ai consueti lievitati da ricorrenza per il quale è già molto conosciuto, lavorando in ottica di crescita di notorietà e di fidelizzazione.

“Con questa linea puntiamo ad acquisire una quota del 10% all’interno del mercato dei Muffin, con l’intento di generare valore nella categoria attraverso la creazione di un segmento premium, oggi assente, e in linea con la tradizione del marchio Giovanni Cova & C.” - sottolinea Andrea Muzzi, Amministratore Delegato di Idb Group, il gruppo dolciario a cui fanno capo diversi brand di lievitati e dolci delle feste.

La linea premium di muffin è pensata per un consumatore goloso ma consapevole di ciò che acquista e consuma e che predilige la qualità tout court. I nuovi dolcetti da forno Giovanni Cova & C. sono frutto di pochi ingredienti, tutti italiani, come zucchero, uova da galline allevate a terra e farine integrali. Non solo qualità delle materie prime, ma anche una ricetta pulita e un processo produttivo che restituisce ai muffin una consistenza soffice e umida.

La tradizione dolciaria di Giovanni Cova & C. entra nella quotidianità della colazione e delle merende con solo 150Kcal di autentica dolcezza. I muffin, da 50g ciascuno, sono racchiusi singolarmente in una confezione che rispecchia le linee raffinate dell’universo valoriale Giovanni Cova & C. e venduti in una confezione da quattro per poter ripondere alle necessità di chi cerca un’idea semplice ma buona nella dispensa della propria cucina.

Quattro le referenze messe in produzione: muffin classico con gocce di cioccolato, al cacao con gocce di cioccolato, integrale con frutti di bosco e alla mela con zucchero di canna.

Per maggiori informazioni visita il sito.