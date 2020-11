“Gli Affettati Nature” Veroni, la nuova linea per il libero servizio

Gusto e qualità per i salumi della nuova linea Nature, buoni da mangiare e buoni per l’ambiente. Veroni lancia “Gli Affettati Nature” con un packaging che riduce del 75% la plastica utilizzata rispetto alle tradizionali vaschette dell’azienda emiliana, sostituendola con carta certificata FSC® (Forest Stewardship Council®). L’introduzione della nuova linea “green” segna l’avvio di una strategia di posizionamento di lungo periodo volta a posizionare Veroni nel comparto del libero servizio.

Questo lancio risponde infatti a due chiari obiettivi aziendali: soddisfare i bisogni di consumatori sempre più consapevoli e sviluppare una presenza sugli scaffali del fresco in GDO, sia in Italia che all’estero.

Un packaging con carta FSC e riciclabile al 100%

Da sempre Veroni ha a cuore il benessere dei consumatori e non fa compromessi quando si tratta di scegliere le migliori materie prime e garantire un elevato standard di sicurezza alimentare, impegnandosi allo stesso tempo a ridurre la propria impronta ambientale. Oggi, con “Gli Affettati Nature”, inizia un nuovo percorso che vuole soddisfare consumatori attenti sia alla qualità e freschezza dei prodotti sia all’impatto sull’ambiente delle proprie scelte di acquisto.

L’innovativo packaging è riciclabile al 100% ed è composto da un film superiore, trasparente e barrierato, da conferire nella plastica e un bottom in carta FSC® termoformata da gettare nella raccolta della carta. La certificazione FSC® presente sulla vaschetta identifica materiali contenenti legno o cellulosa che provengono da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Scelte consapevoli e green tra le corsie dei supermercati

I rapporti Neurexplore 2020 e Nilsen 2020 sulle scelte e i comportamenti dei consumatori indicano una sempre maggiore attenzione sui temi ambientali che si riflette negli acquisti. Il 94% degli italiani è disposto a comprare prodotti “green” e il 40% è propenso a cambiare marca pur di avere un packaging sostenibile. Anche per i prodotti freschi da banco la confezione riciclabile è importante per il 75% dei consumatori.

Sempre più consumatori infatti si dimostrano sensibili alla sostenibilità delle loro scelte al supermercato e con questa nuova linea Veroni vuole rispondere alle loro esigenze confermando allo stesso tempo un’attenzione particolare all’impatto ambientale che già da diversi anni è oggetto di importanti investimenti.

I prodotti “Gli Affettati Nature”

Oltre ai classici della salumeria italiana, come prosciutto crudo, cotto e mortadella la linea “Nature” offre un’ampia scelta di specialità regionali. Una gamma completa con 14 referenze proposte in due diversi formati, 70 e 110 grammi, adatti per ogni occasione, da una cena veloce all’aperitivo con gli amici.

Per informazioni https://www.veroni.it/gli-affettati-nature/