Gli obiettivi di Tigotà: sviluppo e responsabilità sociale

Cresce la rete Tigotà (Gottardo) attualmente formata da 661 negozi sul territorio nazionale. L'ultima apertura è stata realizzata in Sicilia, in provincia di Catania. L'insegna propone un assortimento focalizzato su igiene e bellezza della persona, insieme a referenze per la pulizia della casa con un'ampia presenza di prodotti a marchio proprio, studiati e sviluppati in collaborazione con i laboratori di ricerca.

Sviluppo e responsabilità sociale sono i driver su cui la catena si sta orientando attraverso azioni concrete a sostegno di realtà benefiche. La più recente attività è la raccolta fondi per finanziare un progetto dell’Istituto di Ricerca pediatrica di Città della Speranza. L’operazione prevede la vendita di Green Box Life in Color, ossia vasetti colorati 100% made in Italy in plastica riciclata al cui interno si trovano dei semi di fiori di Prato nevoso. Per ogni Green Box acquistata, Tigotà donerà 1 euro a Fondazione Città della Speranza.

Le dichiarazioni

“All’azione di solidarietà uniamo quella legata alla sostenibilità ambientale, con la filosofia green dei vasetti e il gesto altamente simbolico di piantare un fiore. La sostenibilità è uno dei temi che sta al centro del nostro percorso di crescita" sottolinea Pericle Ciatto, responsabile marketing di Tigotà.

“In oncologia la stragrande maggioranza dei bambini oggi riesce a guarire con le terapie tradizionali -afferma Antonella Viola, direttrice scientifica dell’Istituto Ricerca pediatrica Fondazione Città della Speranza-. Il nostro obiettivo ora è curare quei bambini che non riescono a salvarsi con le terapie disponibili”.

“Un progetto di ricerca che ci sta particolarmente a cuore e che riteniamo importante sia per l’approccio innovativo applicato sia per le attese di cura dei linfomi pediatrici" aggiunge Luca Primavera, amministratore delegato dell’Istituto di Ricerca pediatrica Città della Speranza.