Tigotà potenzia la presenza in più regioni

Cresce la presenza dell'insegna Tigotà in più aree geografiche del Paese. Veneto e Lombardia rappresentano le regioni in cui l'insegna opera con più punti di vendita. In totale la rete Tigotà, catena del gruppo Gottardo, conta 651 negozi su tutto il territorio nazionale e continuerà a svilupparsi ulteriormente con nuove aperture nei prossimi mesi.

L'ultimo store è stato realizzato a Vimodrone (Mi), specializzata in cosmetici, profumi, make-up & prodotti per l'igiene, la pulizia, la cura della persona e della casa. Per la nuova apertura, stando a qunato scrive il giornale online Milano Today, sono previste 43 posizioni aperte per la ricerca di personale in tutta la Lombardia.

“Stiamo gradualmente tornando alla normalità e vogliamo continuare a dare il nostro contributo. Grazie al prezioso lavoro e impegno dei nostri collaboratori, continuiamo a fornire tutti quei prodotti necessari per la pulizia e la sanificazione dei locali dove abitiamo e viviamo e continueremo a farlo” afferma Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà.

La rete Tigotà

L'insegna conta

651 negozi in Italia

158 in Lombardia

43 nell’area della Città Metropolitana di Milano

Le ultime aperture

La rete si è consolidata nei mesi scorsi con altre aperture realizzate a Romagnano Sesia e Roncade aperti a maggio.