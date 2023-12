Gobag24: a Parma il punto di vendita senza casse

Un team di impremditori sperimenta il format Gobag24, uno store senza casse dove fare la spesa tramite app e qr code con addebito automatico

Tecnologia e soluzioni innovative per potenziare e semplificare l'esperienza di acquisto. Su questi presupposti nasce l'insegna Gobag24, un punto di vendita senza casse, inaugurato a Parma, in strada Garibaldi, 17/B, aperto 24 ore su 24 e sette giorni su sette, con un'offerta che comprende prodotti alimentari, di cosmetica e di prima necessità. L'idea nasce da un team di giovani imprenditori della zona che hanno voluto testare l'innovativo format.

Al di fuori dei confini italiani, tanti i retailer che hanno sperimentato formule simili, in linea con le tecnologie più evolute. Anche Amazon, per esempio, ha testato già anni fa uno store senza casse. Invece, in Italia, poche settimane fa, Dao Conad ha lanciato il primo store italiano autonomo. Questo a significare che la tendenza si fa strada e le soluzioni hi-tech offrono nuove soluzioni di spesa.

Il concept store Gobag24

Il format Gobag24 utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare le abitudini di acquisto dei clienti. Questo consente di personalizzare le offerte e suggerire i prodotti da acquistare sulla base delle preferenze individuali e soggettive. L'obiettivo è duplice: da un lato mira a potenziare la shopping experience del consumatore, dall'altro aumenta l'efficienza del negozio, riducendo gli sprechi e ottimizzando le scorte.

Le innovazioni tecnologiche adottate da Gobag24 riescono, inoltre, ad utilizzare l'analisi predittiva per gestire il magazzino in modo più efficiente: il negozio, infatti, riesce a rifornirsi prevedendo la domanda di prodotti specifici e riducendo il rischio di esaurimento scorte. Non ultimo, in questo modo si garantirà anche la freschezza dei prodotti.

Come fare la spesa da Gobag24

I clienti possono accedere al negozio tramite un'app e un Qr Code avendo la possibilità di scegliere i prodotti da acquistare senza dover passare dalla cassa. Infatti, è previsto l'addebito automatico sul metodo di pagamento selezionato nell'app dedicata. Gli addetti al negozio sono specialisti in tecnologia, logistica e gestione dei dati. Il locale è dotato di un sistema di telecamere per garantire la sicurezza durante gli acquisti. I dati degli utenti, invece, vengono tutelati sulla base delle normative vigenti sulla privacy.