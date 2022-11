Golden Lady, i collant senza cuciture conquistano il mercato

Un’innovazione, frutto di oltre vent’anni di investimenti in ricerca e sviluppo e tecnologia, sempre più amata dalle donne

I risultati, infatti, non si sono fatti attendere e i Collant Senza Cuciture rappresentano oggi il 28.8% del mercato dei collant a valore (dati IRI AT Agosto 22 Tot. Italia IS+Lsp+CT) e sono ad oggi tra i più richiesti sul mercato conquistando anche nuove consumatrici.

I Senza Cuciture sono una nuova generazione di collant che rappresentano un prodotto unico sul mercato e si pongono come il segreto di bellezza delle donne che vogliono sentirsi femminili ed eleganti senza rinunciare al comfort.

Basta guardare alle caratteristiche. Nessuna fastidiosa cucitura nel corpino, non segnano neppure sotto gli abiti più aderenti, non scendono, e la vita è regolabile, alta o bassa, in base alla silhouette di ciascuna. La sensazione è quella di indossare una seconda pelle.

Quest’autunno Golden Lady con i Collant Senza Cuciture è protagonista di una campagna di comunicazione televisiva con un nuovo spot dinamico, divertente e allegro che mostra tutta la versatilità del brand: una storia di amicizia e spensieratezza perché chi trova Golden Lady trova Una Grande Amica.

Una linea di collant completa per tutte le esigenze

La linea dei Collant Senza Cuciture è completa di tutte le denarature: dai velati ai coprenti e super coprenti. Inoltre, in un’ottica di continua evoluzione, i Collant Senza Cuciture si presentano oggi in una versione beauty, pensata per regalare alle gambe anche un effetto cosmetico: My Secret SILHOUETTE, un collant velato ad effetto modellante che allunga e slancia le gambe per una silhouette perfetta e My Secret COSMETIC, un collant velatissimo ed impalpabile ad effetto make up per un naturale effetto abbronzato.

Golden Lady è un’azienda sempre molto attenta alla sostenibilità e in quest’ottica ha lanciato ECOline, una gamma completa di collant realizzati con Infinyl, un filato eco-sostenibile proveniente da materie prime rigenerate. Infinyl nasce dal laboratorio R&D di Golden Lady che lavora incessantemente allo studio di filati innovativi e di metodi produttivi all’avanguardia basati su un processo di riciclo dei materiali di sfridi della produzione che altrimenti non avrebbero avuto altro utilizzo nella catena tessile. Questo sistema di rigenerazione meccanica, tracciato e certificato dal Global Recycled Standard, non prevede l’utilizzo di materiali chimici, ma anzi garantisce un basso impatto ambientalee quindi una riduzione degli sprechi e delle risorse utilizzate. I prodotti della linea ECOline coniugano perfettamente la qualità e l’eleganza di Golden Lady all’attenzione all’ambiente, consentendo un acquisto consapevole ma sempre emozionale.

