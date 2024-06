Goovi: un nuovo pop-up store a Roma

Seconda apertura dall'inizio dell'anno per Goovi, il brand ideato co-fondato da Michelle Hunziker, che arriva alla Stazione Termini di Roma con un pop-up

Dopo la tappa di Milano, il brand Goovi, co-fondato da Michelle Hunziker, arriva a Roma con un temporary store che resterà aperto fino a ottobre, all'interno della Stazione Termini della Capitale.

“Uno dei nostri obiettivi è quello di essere sempre più presenti sul territorio italiano ed è bellissimo poter incontrare i goovi lovers e offrire consulenze personalizzate skincare e make up attraverso i nostri beauty expert, per scegliere i prodotti giusti in base alle proprie esigenze” commenta Michelle Hunziker.

Offerta

L'assortimento rispecchia la classica offerta del marchio con prodotti e formule clean&vegan, con un’altissima percentuale di ingredienti di origine naturale, e spazia dagli integratori alimentari alla skincare e fino al make-up. Tra le novità la linea solari con formule biodegrabili e eco-compatibili con il sistema marino.

Servizi

All’interno del pop-up store, tutti i giovedì e i venerdì, saranno presenti dei beauty expert per offrire consulenze tailored sulle basi delle singole necessità a tema skincare, bodycare e make-up per garantire un’esperienza d’acquisto ancora più personalizzata ed unica.

A completare l’esperienza, la proiezione dello spot The Booty show dedicato alla linea Shape Your Booty in cui Michelle Hunziker è protagonista, realizzato da Armando Testa.