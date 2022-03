Goppion avvia il servizio abbonamento per l’eCommerce

Per assecondare le esigenze dei consumatori, Goppion potenzia l'eCommerce offrendo la possibilità di abbonamento con sconti e personalizzazioni

La torrefazione trevigiana potenzia il servizio eCommerce offrendo al consumatore la possibilità di abbonarsi. Goppion propone un servizio personalizzabile che consente agli iscritti di accedere a pacchetti promozionali con uno sconto del 10% per la consegna del caffè ogni quattro settimane e dell’8% ogni otto settimane. Le quantità e il periodo di consegna possono essere scelti nelle pagine delle singole referenze. “L’idea di proporre questo servizio -spiega Paola Goppion, responsabile comunicazione e marketing di Goppion Caffè- è nata in quanto il caffè è un’abitudine consolidata, è il gesto con cui iniziamo le nostre giornate e quindi perché non togliersi definitivamente il problema di non averlo in casa? Il vantaggio dell’abbonamento è innanzitutto quello di non doversi ricordare l’acquisto del caffè e poi, con l’iscrizione, si riceve immediatamente uno sconto: più breve è la scadenza di consegna, maggiore è la convenienza. L’abbonamento è flessibile in base alle esigenze del singolo cliente, si può disdire in qualsiasi momento, e consente di portare a casa tutta la qualità del caffè Goppion”.

L'offerta

Sono disponibili le capsule di Nativo, Decaffeinato, Pregiato e Aromatico insieme ai pacchetti da 250 grammi di Arabica Blend, Decaffeinato macinato, Nativo macinato, Qualità oro macinato e il pregiato Ja.Bl.Mo, anche nelle versioni in grani. Il servizio è stato ideato anche per avere una maggiore continuità nella frequenza delle consegne.