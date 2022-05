Gorillas lancia la campagna dedicata ai quartieri di 5 città

Un supermercato on demand di stampo locale. Questa l'immagine che Gorillas proietta al consumatore con questa campagna out of home

Il quick commerce ha dedicato ai quartieri cittadini una campagna out of home in cinque città: Milano, Roma, Torino, Bergamo e Firenze con 23 insight di prodotto, ciascuno appartenente a uno specifico quartiere dove il servizio Gorillas è attivo. “Gorillas è come un supermercato di quartiere, ma su un'app le persone possono avere accesso immediato ai prodotti dei loro brand preferiti, ma anche ad eccellenze di brand locali -afferma Ilaria Squicciarini, senior brand marketing manager di Gorillas per l’Italia-. Con l'ultima campagna Gorillas vuole dimostrare, con un approccio creativo ancora più local del solito, la vicinanza ai suoi consumatori e le loro esigenze”.

La valorizzazione dei luoghi

L'obiettivo di questa campagna è di dimostrare come Gorillas sia un vero e proprio supermercato on demand di stampo iperlocale, con una presenza che si estende e si consolida nei delle città in cui opera. Per questo motivo, per ogni area vengono esaltati stili di vita, abitudini e sfaccettature. Ad esempio a Milano, in Sempione “ci si lava con lo champagne” e i Navigli “sono alla frutta”, mentre ai Parioli di Roma finisce sempre “a tarallucci e vino”. L'intento è di far emergere le peculiarità di ogni singola zona e delle sue comunità.