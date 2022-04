Gorillas: il quick commerce arriva a Firenze

Continua il percorso di crescita di Gorillas nel nostro Paese dove conquista nuovi aree geografiche. L'ultima è Firenze dove ha realizzato un magazzino

Si espande la presenza di Gorillas, l’app per la spesa in pochi minuti con bici elettriche, che conquista nuovi territori e sbarca a Firenze dove ha realizzato il suo primo magazzino nel quartiere Novoli. Nel capoluogo toscano, Gorillas ha avviato partnership con Forno Pintucci (panificio, pasticceria e focacceria attivo dal 1993) e Piccolo Birrificio Clandestino (nato nel 2010 a Livorno, è il primo microbirrificio artigianale della città e dell’omonima provincia), realtà che sono state scelte dall’azienda per la responsabilità ambientale e sociale, la trasparenza e la diversità. “Firenze è una città ricca di piccole realtà 100% made in Italy, l’ideale per ampliare la nostra rete di partnership locali che da un parte noi in primis possiamo supportare e che dall’altra possano darci l’opportunità di offrire prodotti freschi, ricercati e garantire catene di approvvigionamento brevi -spiega Alessandro Colella, general manager di Gorillas per l’Italia-. Realtà come queste sono infatti difficili da trovare nella grande distribuzione, ma grazie all’app Gorillas possono essere facilmente rintracciabili”.

La presenza di Gorillas e l'impegno sostenibile

Nata a Berlino nel marzo 2020 grazie all’intuizione di Kağan Sümer, Gorillas oggi conta 200 hub in di consegna rapida in 60 città nel mondo, tra cui anche Milano, Roma, Torino e Bergamo. Tra i driver dell'azienda c'è certamente la sostenibilità e la lotta agli sprechi con l'intento di spingere il consumatore verso un consumo di cibo più consapevole. In questo ambito, Gorillas ha avviato il progetto Lotta allo spreco che permette l’acquisto di bag con una selezione di prodotti prossimi alla scadenza a un prezzo simbolico e ribassato. Inoltre recentemente la startup ha raggiunto anche la carbon neutrality, compensando tutte le emissioni in Scope 1 e 2, stabilendo così un nuovo benchmark nel settore europeo del Q-commerce. ropri obiettivi di sostenibilità, da sempre un valore che persegue con impegno e dedizione.