Gorillas prosegue la partnership con l’Inter

Ai tifosi della squadra di calcio milanese, Gorillas dedica un concorso a cui si può accedere con un minimo di 30 euro di spesa sulla piattaforma

La collaborazione tra il quick commerce Gorillas e l'Inter consentiranno ai tifosi nerazzurri di accedere a concorsi dedicati con la possibilità di vincere biglietti per Inter-Sampdoria in programma per domenica 22 maggio, l’ultima partita del campionato 2021-22. Oltre ai biglietti per la partita è possibile inoltre vincere maglie originali della squadra autografate dai propri beniamini. I tifosi che vorranno accedere ai concorsi dovranno effettuare un acquisto in app superiore ai 30 euro e inserire nel proprio carrello anche il premio che si vorrebbe vincere.

“Siamo felici e orgogliosi di questa importante collaborazione -afferma Ilaria Squicciarini, senior brand marketing manager Italy di Gorillas-. L'Inter è più di una semplice società di calcio e sta cambiando il modo di pensare a una squadra, trasformandola sempre di più in brand lifestyle. Gorillas è più di un supermercato e sta cambiando il modo di pensare alla spesa. Inter e Gorillas sono due realtà autentiche e audaci che mirano a portare innovazione, originalità e passione ai rispettivi pubblici target. Il nostro obiettivo comune è sempre quello di offrire la migliore esperienza possibile alle nostre comunità di riferimento”.