Grom ha scelto il format di apprendimento in pillole digitali della app MobieTrain per aiutare il team a restare sempre aggiornato

Grom, la catena di gelaterie con oltre 50 punti di vendita in Italia, presente anche nella Gdo e nel canale dei bar con proposte confezionate, ha scelto MobieTrain per la formazione del proprio personale in prima linea. Attraverso un sistema di pillole che durano anche solo 5 minuti, MobieTrain è la piattaforma all-in-one dedicata alla formazione e al coinvolgimento dei team aziendali in microlearning con processi di gamification. Francesca Dellisanti è la Country Director Italy di MobieTrain.

Grazie a MobieTrain, la formazione in Grom è sempre a portata di mano con l’obiettivo di migliorare le performance dei dipendenti, che si sentono maggiormente coinvolti nelle scelte e nelle strategie aziendali, migliorando di conseguenza anche la soddisfazione del cliente finale.

“Crediamo che la formazione continua sia essenziale per sviluppare il talento e le competenze dei nostri dipendenti -commenta Mariangela Rubino, training & engagement Specialist di Grom-. L’app di MobieTrain mette a disposizione percorsi di apprendimento agili e intuitivi grazie al format in pillole digitali e offre spunti importanti per aiutare il team a restare sempre aggiornato, rafforzare le proprie conoscenze e accogliere al meglio ogni nostro cliente in gelateria” .

La formazione assume oggi un ruolo fondamentale per migliorare le performance dei dipendenti in azienda e rappresenta un supporto essenziale per i datori di lavoro che vogliono attrarre e trattenere i talenti. Contribuisce a migliorare l'esperienza dei lavoratori perché ne aumenta la motivazione e il coinvolgimento. Grazie a una formazione fatta su misura delle esigenze del team, il personale nel punto di vendita potrà vivere un’esperienza di apprendimento coinvolgente e immersiva non solo durante la fase di onboarding ma anche in continuità nel tempo, per lo sviluppo di nuove competenze a beneficio della customer experience.

“Grom è ora un prezioso cliente di MobieTrain -commenta Guy Van Neck, ceo e fondatore di MobieTrain-. Collaboreremo con loro per migliorare la formazione del loro personale, concentrandoci sul servizio clienti, sulle competenze trasversali e sull'arte della preparazione del gelato. Questa collaborazione mira a migliorare l'esperienza del gelato per i clienti in tutto il mondo”.

Percorsi di apprendimento digitale

Per utilizzare MobieTrain basta accedere all’App in qualsiasi posto ci si trovi: richiede anche soltanto 5-10 minuti, a seconda delle proprie disponibilità. Secondo Mobie Train anche un tempo così breve è in grado di portare il lavoratore in linea con gli obiettivi, la visione e la missione dell’azienda di cui sono parte integrante, in modo da poterla rappresentare al meglio al contatto con il cliente.

Fra le aziende e i marchi che hanno scelto MobieTrain per la formazione in micro-learning ricordiamo, nella ristorazione, Bun Burgers, Macha Cafè, Pizzium e TostiAmo; nel settore moda, Timberland, North Face e Vans, e Connecto Energy nel settore dell’energia.