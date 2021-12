In soli due mesi 7 ristrutturazioni realizzate in tutta Italia, dal Veneto alla Sicilia (Melilli, in provincia di Siracusa) per una superficie di vendita totale di 8.200 mq. Cisalfa Sport corre da quel leader che è in Italia nella distribuzione di articoli sportivi e per il lifestyle, e rinnova la sua rete di vendita fisica con spazi commerciali di ultima generazione che prevedono una migliore esposizione delle collezioni, più accattivante e fruibile, e maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente grazie alla scelta di materiali ecologici e un'illuminazione Led a basso consumo. Il format privilegia tecnologia e multicanalità.

I negozi coinvolti in questo processo di rinnovamento sono quelli di (in ordine alfabetico) di Bassano del Grappa (Vi), Crema (Cr), Frosinone, Melilli (Sr), Paderno Dugnano (Mi), Piacenza, Venezia-Marghera: un processo di modernizzazione che include i punti di vendita più storici, come Frosinone, e quelli più performanti come Crema. Un altro intervento importante riguarda il cambio di insegna avvenuto a Crema e Paderno Dugnano, passati dall'insegna Longoni a quella Cisalfa Sport.

Cisalfa Sport ha 150 punti di vendita con uno staff complessivo di oltre 3.000 persone. È il retailer per antonomasia (o par excellence) nell'abbigliamento e negli accessori per lo sport e il lifestyle con un’ampia offerta dei più noti marchi di riferimento internazionali. A guidare l’azienda, da alcuni anni, una strategia retail omni-channel che l’ha resa un modello d’integrazione fra l’esperienza in negozio e quella online, sempre più dinamica e intuitiva.