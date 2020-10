Gruppo D.IT: parte la promozione Nati sotto una buona stella

Sarà attiva dal 26 ottobre al 17 gennaio 2021 la nuova campagna promozionale del Gruppo D.IT con il coinvolgimento delle insegne Sigma e Coal e di 900 punti di vendita, che in questo modo mirano ad aumentare traffico e scontrino medio insieme alle vendite creando un’occasione di coinvolgimento della clientela. L'operazione Nati sotto una buona stella mette in palio le creazioni dell’azienda orafa vicentina Comete Gioielli.

“Con questa collection -afferma Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing di D.IT- intendiamo innanzitutto aumentare lo scontrino medio e il traffico all’interno del punto di vendita, ma anche stimolare un coinvolgimento ‘emotivo’ della nostra clientela con una proposta che diviene ancor più interessante per via della sua collocazione temporale visto che i gioielli Comete possono diventare una perfetta idea regalo per le prossime festività”.

La promozione

Nei punti di vendita delle due insegne saranno disponibili leaflet, locandine, rotair, separatori di cassa, espositori totem per promuovere la campagna e informare i consumatori. Insieme agli spot radiofionici sarà avviata anche una campagna digital su Doveconviene.it, la piattaforma che permette di sfogliare i volantini online con le migliori promozioni attive in zona: la pianificazione prenderà il via la prossima settimana e arriverà fino a Natale.

Come partecipare

Si tratta di una classica raccolta punti: per ogni 10 euro di spesa, i clienti riceveranno un bollino da inserire nell’apposita scheda che, una volta completata e consegnata al box informazioni del negozio, darà diritto a ricevere, con l’aggiunta di un piccolo contributo, un premio a scelta tra quelli in palio: charms, orecchini stella, bracciali donna e uomo, girocollo con sfere e collana stella firmati dall’azienda vicentina. Testimonial è la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi.