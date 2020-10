Gruppo Finiper: Mario Spezia nominato head of corporate governance

Nuova nomina al Gruppo Finiper, attivo con le insegne Iper La grande i (di cui 21 ipermercati e un superstore) e U! Come tu mi vuoi (format per superfici non superiori ai 1.600 mq) e U2 Supermercato.

Mario Spezia ricopre oggi il ruolo di head of corporate governance della società, presente in Lombardia, Piemonte, Emilia, Liguria. Il gruppo gestisce anche gallerie commerciali distribuite nel nord Italia e lungo la dorsale adriatica.

Finiper ha recentemente acquisito la gestione diretta degli shop-in-shop sviluppati da Unieuro negli ipermercati Iper la grande i, come raccontato in questo articolo pubblicato su Mark Up, e ha lanciato a fine 2019 un nuovo format il Maestoso di Monza, primo superstore firmato dal gruppo, caratterizzato da una zona Mercato e dalla Corte, un'area specializzata nella ristorazione con 6 corner suddivisi per categorie.