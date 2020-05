Da tre punti di vendita Tigre situati a Roma parte l'iniziativa Pacco Buono del Gruppo Gabrielli (Sun), lanciata in collaborazione con la società sportiva AS Roma e Wetaxi, una start-up italiana che collabora con i principali Radio Taxi. Si tratta di un pacco spesa con prodotti di prima necessità a prezzo fisso, declinato in tre tipologie differenti, che saranno vendute online sul sito ilpaccobuono.it.

I tre formati sono:

InDISPENSAbili Medium con 24 prodotti a marchio Consilia, Fatti Buoni, La Molisana e Kimbo, brand legati alla AS Roma

InDISPENSAbili Large con 41 articoli

InDISPENSAbili Cura Casa e Persona con 22 item specifici.

Una volta ordinato il pacco sul sito specifico, uno dei tre punti di vendita aderenti al progetto riceve l’ordine e lo consegna a domicilio, attraveros Wetaxi Delivery. Grazie alla collaborazione con AS Roma, invece, sarà prevista la consegna gratuita per tutti i tifosi giallorossi.

“L'epidemia di Covid-19 -sottolinea Barbara Gabrielli, vicepresidente del Gruppo Gabrielli- ha portato il cliente dei nostri punti di vendita a cambiare le proprie abitudini e il modo di fare la spesa. La nostra sensibilità ai bisogni della clientela ha portato alla formulazione di una soluzione immediata e pratica, come nel del Pacco Buono. Si tratta di un ulteriore servizio alla clientela, ma non sarà una soluzione d’acquisto provvisoria, riteniamo possa rappresentare un primo passo per un futuro consolidamento delle metodologie di vendita online dei nostri prodotti”.