Gruppo Goodeat, attivo nel settore della ristorazione coi marchi Nima Sushi e Pokèria by Nima, ha scelto Glovo per implementare il suo servizio di delivery

I marchi di Gruppo Goodeat, Nima Sushi e Pokèria by Nima, scelgono Glovo, una delle app più note in Italia nelle consegne a domicilio multi-categoria. L’accordo rappresenta un’occasione per far conoscere a un numero sempre maggiore di appassionati le proposte by Nima e far apprezzare ai fan della cucina Goodeat l’efficienza del servizio Glovo. Un ulteriore passo nel piano di sviluppo di Nima Sushi, catena di ristoranti di cucina giapponese, e di Pokèria by Nima specializzata nel pke hawaiano, già presente in Italia con 29 ristoranti.

“Visione, strategia e attenzione per i nostri clienti, legarci a un partner come Glovo significa potenziare la nostra forza di mercato, ottimizzare il nostro servizio di delivery in tutta Italia, fornire al consumatore finale maggiore scelta e comfort -spiega Francesco Tardo, operation manager del gruppo -. Una scelta condivisa dal management delle due realtà, che si impegneranno l’una al fianco dell’altra per i prossimi cinque anni: una partnership di medio-lungo termine che intende rappresentare non solo un accordo di business ma una vera e propria sinergia, una condivisione di idee ed energie volta ad offrire un servizio sempre più efficiente ed innovativo".