Gruppo Martelli al Plma 2022 per i “prodotti innovativi”

Al Plma 2022 di Amsterdam, l’Arrosto di pollo con Feta greca dop di Gruppo Martelli è stato inserito nel gruppo dei prodotti innovativi

L'azienda, specializzata nella produzione e commercializzazione di salumi con carne 100% italiana e di prodotti gourmet per l’horeca e la gdo, prenderà parte a Plma 2022, la kermesse dedicata alla marca privata in programma dal 31 maggio al 1° giugno nel quartiere fieristico di Amsterdam. L’Arrosto di pollo con Feta greca dop del Gruppo Martelli è stato inserito nel ristretto gruppo dei Prodotti innovativi, che saranno proposti alle valutazioni dei visitatori professionali nell’ambito di una manifestazione dove sono attese oltre 2.000 aziende espositrici distribuite in circa 60 padiglioni. Questa referenza dopo una lenta cottura a vapore, viene arrostita in modo da esaltarne l’aroma ed ottenere la caratteristica doratura. “Il mercato è sempre più esigente nei confronti delle aziende che propongono prodotti a base di carne -dichiara Nicola Martelli, quarta generazione del Gruppo-. Il consumatore moderno, del resto, pone maggiore attenzione non solo al gusto, ma anche alla qualità e alla salubrità del prodotto. Il prezzo sta diventando una discriminante meno fondamentale nelle decisioni di acquisto, mentre entrano sempre più in gioco dinamiche legate al sistema di allevamento, all’utilizzo o meno di farmaci, all’etica. Il nostro Gruppo è pronto a raccogliere tutte queste sfide”.

Le novità al Plma 2022

In occasione della fiera olandese, il Gruppo Martelli presenterà la Salsiccia con carne suina 100% italiana, che sarà proposta in quattro versioni: Classica, Piccante, al Tartufo e al Finocchio; la gamma completa della salumeria che spazia dal Prosciutto di Parma dop, proveniente da una filiera a totale controllo interno, fino alle specialità cotte e alla linea completa di salumi.