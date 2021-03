Gruppo Martelli: gli arrosti di pollo e tacchino made in Italy

Per rispondere alle richieste dei consumatori, maggiormente indirizzati verso prodotti free form e made in Italy, il gruppo Martelli propone gli arrosti di petto di pollo o di tacchino cotti a vapore e poi arrostiti al forno, ottenuti da carni 100% italiane sia al taglio sia in vaschetta in una gamma di sette proposte, realizzati con tagli interi e privi di allergeni (come ad esempio il glutine) e di additivi, come i polifosfati.

La proposta di arrosti

L’offerta preconfezionata comprende quattro prodotti, ready-to-eat, proposti in vaschette ad atmosfera modificata, dal peso di 100 grammi: arrosto di petto di tacchino cotto al vapore, arrosto di petto di pollo cotto al vapore, affettato di petto di pollo di Alta Qualità, affettato di petto di tacchino di Alta Qualità.

Sono, invece, tre le referenze al taglio. La prima è il petto di tacchino arrosto di Alta Qualità, prodotto esclusivamente con petto intero di tacchino maschio italiano e legato, pezzo per pezzo, in modo da dargli la sua caratteristica forma. Il petto viene prima cotto a vapore e poi arrostito in modo da esaltarne il sapore e dargli la sua tipica doratura. La seconda è il petto di pollo arrosto di Alta Qualità fatto solo con petti interi di pollo italiano, sottoposti a una cottura a vapore, e poi arrostiti per renderli ancora più saporiti, dorati e gustosi. La terza è il petto di tacchino arrosto, ottenuto solo da petto di tacchino italiano, aromatizzato con ingredienti naturali, viene prima cotto al vapore e poi arrostito al forno. Questa tecnica produttiva ne esalta l’aroma delicato e conferisce una caratteristica doratura alle carni.