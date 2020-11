Gruppo Miniconf: lo sviluppo di iDO

Continuerà a crescere l'insegna iDO sul territorio italiano con con nuove aperture: dopo le inaugurazioni dei flagship store di corso Buenos Aires a Milano, di quello a Roma e dell’ampliamento dello spazio del punto di vendita di Thiene (Vi), la catena ha inaugurato di recente il primo monomarca nel centro storico di Torino, situato in via Po’ 8, e i negozi di Messina in Piazza Cairoli e nel centro commerciale Tremestieri. L'azienda sottolinea “i risultati positivi sull’andamento dei punti di vendita” ma anche l'incremento del canale retail. IDO ha, infatti, ottenuto nel terzo trimestre del 2020 (nel periodo luglio/settembre), un aumento del canale retail totale iDO del +18% e del canale LFL (like for like) del +8% rispetto allo stesso periodo del 2019.

“iDO oggi rappresenta il 50% del fatturato Miniconf, a livello mondiale” sottolinea l'azienda.

Con queste nuove aperture, la rete distributiva dell'insegna arriva in Italia a 35 negozi retail e 800 wholsales, mentre nel mercato estero vanta 54 retail e 550 wholesale, oltre al supporto dell’eCommerce.