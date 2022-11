Gruppo Miroglio entra nel capitale di Tosca L’Arte del gusto

Gruppo Miroglio ha acquisito il 5% delle quote di Tosca L’Arte del Gusto, il format di ristorazione creato da Pietro Nicastro, già ideatore di Löwengrube

Gruppo Miroglio (moda femminile e retail) ha acquisito il 5% delle quote di Tosca– L’Arte del Gusto, il format di ristorazione creato dall’imprenditore Pietro Nicastro, già ideatore con Monica Fantoni di Löwengrube. L’operazione è finalizzata allo sviluppo di Tosca, che ha aperto il suo primo locale a Lastra a Signa, a pochi chilometri da Firenze, nei centri commerciali sul territorio nazionale.

Dal 1947 Gruppo Miroglio è attivo lungo la filiera della moda femminile e del retail, con presenza in 22 paesi e una rete di oltre 900 punti di vendita monomarca (per 9 brand tra cui Elena Mirò, Fiorella Rubino, Motivi, Oltre), 450 dei quali all’interno di centri commerciali in tutta Italia. L'ingresso di Gruppo Miroglio rappresenta un'opportunità di crescita per il neonato format, anche a livello internazionale. Oltre ai centri commerciali, Tosca ha infatti in programma un’apertura a Londra e partnership con le principali piattaforme di delivery della capitale britannica. In programmazione anche altri locali all'estero nel corso del 2023.

Protagonista nell'offerta di Tosca, che rappresenta la tradizione della gastronomia toscana, è la schiacciata, con ingredienti selezionati, per i quali Tosca ha stretto accordi di esclusiva con i principali consorzi dop e docg della regione.

“Forti dell’esperienza consolidata in 28 anni di attività nella ristorazione, di cui 17 con Löwengrube, abbiamo voluto proporre un formato che celebra l’eccellenza della mia regione di adozione e si propone di esportarne i prodotti di punta a livello internazionale”, commenta Pietro Nicastro, che ha già portato al successo Löwengrube, il format di ristorante-birreria di ispirazione bavarese, fondato sul franchising, che punta a superare i 35 punti di vendita nel 2023 (oggi sono 28).

“Per trasformare un’idea in successo servono solidità, spirito imprenditoriale e collaborazione. Tosca ha da subito dimostrato di avere una chiara visione delle proprie ambizioni e gli strumenti per raggiungerle -aggiunge Alberto Racca, amministratore delegato di Gruppo Miroglio-. Crediamo che la nostra lunga esperienza nel retail possa offrire un supporto concreto per una crescita ancora più rapida di questo progetto".

Tosca nasce come brand digitale, oltre che internazionale: il team di sviluppo è focalizzato sull’innovazione con servizi come il chiosco per evitare le file, l’app per ordinare da remoto e il click and collect con posti auto dedicati per il ritiro veloce dei prodotti.