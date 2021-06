La prima parte del 2021 è stata importante per l’integrazione dei 6 nuovi soci.

Una grande opportunità di sviluppo non solo dal punto di vista commerciale, ma anche rispetto alle sinergie che nascono dalle stesse visioni sul futuro. Una fra tutte è la necessità di diventare imprese sempre più sostenibili. Da questa esigenza è nata una strategia che coinvolge le marche del distributore (Selex, Consilia, il Gigante, Vale, Vanto, Sù) e ha l’obiettivo di ridurre del 9% la plastica utilizzata per le confezioni, la sostituzione del 30% di plastica vergine con plastica riciclata e l'eliminazione di 155 tonnellate di confezionamento sovrabbondante (overpack).

La crescita dell'eCommerce

Per questi aspetti afferenti alla sostenibilità rimandiamo al bilancio sociale.

Lo scorso anno sono stati investiti 5 milioni di euro per sostenere iniziative sul territorio, dalle donazioni alla sanità, fino al progetto scuola che coinvolge quasi 5.800 istituti scolastici, e all'operazione con Banco Alimentare in collaborazione con organizzazioni e realtà territoriali, il gruppo e le imprese socie supportano la collettività con la partecipazione diretta a progetti che creano valore condiviso. E con lo stesso intento lavorano per valorizzare il tessuto produttivo e il patrimonio eno-gastronomico dei territori in cui operano. L'Italia, innanzitutto. Il 94% dei fornitori dei prodotti a marchio del Gruppo è di origine nazionale. Un investimento, quello sulle marche del distributore, motivato dal successo di gradimento dei clienti, che si traduce in una quota di mercato della Mdd pari a circa il 20% nelle categorie di presenza. Importanti risultati anche per le vendite del canale eCommerce, cresciute del 45% nei primi 5 mesi 2021. Il canale vede attive 12 insegne del gruppo, per oltre 100 punti di ritiro e 400 territori-Cap coperti dal servizio di consegna a domicilio.