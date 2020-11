Gruppo Unicomm (Selex): lo store Mega di Castions di Strada

Si rafforza la presenza dell'insegna Mega con un superstore di 3.000 mq realizzato a Castions di Strada (Ud) sulla strada regionale 525, in via Napoleonica 5. Il Gruppo Unicomm (Selex) propone un punto di vendita che adotta la formula di every day low price e un assortimento di 14.500 referenze di cui 8.000 articoli di alimentari confezionati, quasi 2.500 articoli di fresco e freschissimo e oltre 4.000 item di non alimentare. In linea con la filosofia dell'insegna, il punto di vendita propone grandi formati. Questo punto di vendita Mega è stato progettato tenendo conto dei parametri di consumo energetico: l’illuminazione, i banchi frigo, le isole alimentari sono stati realizzati con l’intento di ridurre l’impatto ambientale al minimo.

In linea con le normative anticontagio sono stati adottati i distanziamenti necessari e apposita segnaletica.

“Ogni scelta che il Gruppo compie tiene conto delle richieste dei clienti e delle esigenze dei collaboratori, in prima linea oggi come nei mesi passati con professionalità e senso del dovere -commenta Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo Unicomm-. Tutte le nostre insegne hanno e continueranno ad operare in tutta sicurezza, perché l’esperienza di acquisto sia la stessa di sempre”.

Marcello Cestaro, presidente di Unicomm, conferma l'interesse allo sviluppo nonostante il periodo di pandemia: “Nonostante questo 2020 complicato, forse il periodo più difficile per il Paese dal dopoguerra, Unicomm conferma il programma di aperture e di ristrutturazioni annunciato lo scorso anno che prevede un aumento progressivo del nostro staff”.